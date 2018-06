Lončar najavio: Oko 99 odsto lijekova u Srbiji pojeftinjuje

BEOGRAD - Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar najavio je da će Vlada na sutrašnjoj sjednici usvojiti pravilnik kojim će biti smanjena cijena za 98,6 odsto lijekova.

On je istakao da je najvažnija novina uvođenje inovativnih lijekova

za liječenje hronične limfocitne leukemije, hepatitisa C i karcinoma dojke, koji su trenutno najbolji u Evropi.

"Za pacijente koji boluju od plućne arterijske hipertenzije, lek koji je do sada bio samo za decu sada se proširuje i na odrasle, to je veliki pomak. To su izuzetno skupi lekovi koji se primenjuju samo u najrazvijenijim zemljama", rekao je Lončar za RTS.

Govoreći o Zakonu o transplantaciji, on je istakao da je spreman da uđe u Skupštinu i brani ovaj zakonski akt, dodajući da misli da će to imati rezultata.

"Svi treba da imaju na umu da je transplantacija nešto što spasava ljudski život. Za one koji su iscrpli sve što poznaje savremena medicina, nije ostalo ništa drugo sem transplantacije", poručio je Lončar.

On je istakao da je petak, 8. juni, veliki i važan dan za srpsko zdravstvo, jer će 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta dobiti posao.

"Medicinskim fakultetima u Srbiji dali smo da naprave rang-listu 100 kandidata koji su završili sa najboljim ocenama. Nešto što se decenijama pričalo u Srbiji da bi bilo lepo da se uradi - oni ne samo da dobijaju posao, nego dobijaju specijalizaciju i mogućnost da upišu doktorske studije", rekao je Lončar.

On je naveo da je 9,24 najniži prosjek ocjena kandidata koji će dobiti posao, dodajući da je najveće interesovanje bilo za kliničke centre, te da posebno raduje zainteresovanost za radiologiju, anesteziologiju i ostale deficitarne oblasti, a bilo je i onih koji su htjeli da idu u domove zdravlja.