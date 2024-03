Luka Petrović: Želimo zaštititi građane

BANJALUKA - Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ Luka Petrović rekao je da će ERS uputiti dodatna obrazloženja Regulatornoj agenciji i vidjeti da li postoji mogućnost da se sagledaju sve posljedice odluke Ustavnog suda Srpske o tarifama za obračun električne energije, te izrazio nadu da će Ustavni sud razmotriti dodatne elemente i da ostanu tarifne grupe kako bi građani bili zaštićeni dugoročno.

Petrović je naglasio da zemlje u okruženju koriste isti princip obračuna cijena za potrošnju električne energije kao u Srpskoj, kao i da je nemoguće da nije bilo tehničkog obrazloženja u Ustavnom sudu Republike Srpske da je ovakva praksa povoljnija za 86 odsto građana u Srpskoj.

"ERS je poštovao odluke Regulatorne agencije koja je pratila stanje u okruženju i tako donijela odluku koja je bila na korist svih građana Republike Srpske", naveo je Petrović.

On je naveo da u Srbiji, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji koriste princip kao u Srpskoj da se obračunava svima u jednoj grupi po istoj cijeni, u drugoj grupi samo preostali dio po drugoj cijeni i u trećoj samo taj prekomjerni dio po trećoj cijeni.

Petrović je pojasnio da bi ukidanjem tarifnih grupa 86 odsto građana moralo ERS-u refundirati troškove razlike u cijeni.

On je istakao da se odluka Ustavnog suda, po kojoj se ne dozvoljava obračun u tarifnim grupama, odnosi na domaćinstva, a ne na privredu koja posluje po tržišnim principima.

Petrović je podsjetio da je namjera bila da se formiraju grupe potrošnje do 500 kilovat časova, od 500 do 1.500 kilovat-časova i više od 1.500 kilovat-časova.

On je podsjetio i da ERS neće imati nijednu marku dodatnog prihoda, a ni rashoda nakon ove odluke.

"Ta ista količina novca od te iste količine električne energije koja se prodavala građanima u ovim grupama sada će biti jedinstvena cijena, a to znači da bi primjenom takve odluke moralo doći do usklađivanja cijena, shodno odluci Ustavnog suda, a to znači da svi građani bilo da troše 100 ili 5.000 kilovat-časova moraju da plaćaju istu cijenu za svaki potrošen kilovat", rekao je Petrović večeras za Alternativnu televiziju.

