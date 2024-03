MIšković: Zaboravite, nekretnine, ulažite u berzu

Biznismen Miroslav Mišković, vlasnik kompanije "Delta holding" na Kopaonik biznis forumu rekao je da država mora da uloži u obrazovanje građana – "od seljaka do profesora" i sugerisao zaokret od investiranja u nekretnine ka berzanskim transakcijama.

Nakon što je ukratko objasnio finansijske rezultate "Delte", Mišković je na forumu govorio o Sava centru, koji je u njegovom vlasništvu.

"Od Sava centra je postao kineski šoping mol, da se ne ljute Kinezi. Nadam se da ih nema ovde", započeo je Mišković o ovom simbolu Beograda, koji je krajem prošle godine rekonstruisan, prenosi Danas.

On se založio za prihvatanje vještačke inteligencije, što prije.

"Sve što je novo, to se ne prima lako. Ja ne znam kada je prvi voz išao od Beograda do Niša, valjda ’81. To je tada bilo ‘jao kakav voz kroz Srbiju, pobiće nam ovce", rekao je Mišković.

Prema njegovom mišljenju, vještačku inteligenciju potrebno je što prije prihvatiti, iako se nove stvari uglavnom teško prihvataju. Dodao je da će onaj ko ne prihvati novu tehnologiju, kao privrednik brzo "propasti".

Upitan da li bi u budućnosti "igrao" na dolar, Mišković kaže da ne bi, ali ne bi ni na evro.

"Mnogi ljudi koji imaju novac kupuju nekretnine i oni su odigrali najbolje što može u poslednjih 20, 30 godina i zaštitili vrednost novca. Sada bivša Jugoslavija mora da uloži u berzu, jer bi uz dobru propagandu i marketing mogli da trguju akcijama, malo da zaboravimo stanove", rekao je Mišković.

Tokom intervjua, Mišković je rekao da država mora da uloži u obrazovanje građana – "od seljaka do profesora".

Dodao je da Srbiji fali mnogo profesionalnih menadžera. Dao je primjer bolnica, koje u Srbiji vode ljekari, a ne menadžeri.

"Nije problem napraviti fabriku, nego ko će da je vodi. Nama fali dobrih menadžera", dodao je.

Komentarišući ulazak hrvatskog biznismena Ivice Todorića u politiku, odnosno osnivanje stranke, Mišković je rekao da smatra da privrednici ne treba da se bave politikom.

"Ja ne volim politiku, zapišite to tamo", rekao je Mišković publici.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.