Male plate tjeraju kuvare u inostranstvo

BANJALUKA, SARAJEVO - Da je u BiH sve manje kuvara, jer odlaze na rad u inostranstvo, svjedoče i ugostitelji s ovih prostora, koji tvrde da pojedini ugostiteljski objekti ne mogu da otvore svoja vrata jer nema ko da kuva za goste.

"Teško je naći kuvare. Sada u Udruženju radnika ugostiteljstva i turizma RS tri oglasa čekaju na radnike, a čak i neki lokali u Banjaluci u koje je uloženo poprilično novca ne mogu da počnu s radom jer nemaju kuvare", istakao je za "Nezavisne" Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma RS.

Naveo je da udruženje na čijem je čelu ima jake veze sa Srbijom, te da pregovaraju s ljudima iz Srbije da dođu da rade u Banjaluku.

"Restoran ne može da radi ukoliko nema kuvara, a kuvari su kod nas katastrofalno plaćeni. Sramota je da kuvar u lokalu u koji je uloženo 200.000 maraka radi za 600 ili 700 KM i dok god se ne promijeni politika vlasnika ugostiteljskih objekata imaćemo manjak radne snage", smatra Tatić.

Kazao je da je upravo to što nisu adekvatno plaćeni problem što ugostiteljski objekti vape za kuvarima, jer oni, kako ističe, odlaze za boljim platama.

"Bio sam u Hrvatskoj četiri mjeseca, tamo je bilo 15 radnika iz Banjaluke. Zaradili su tamo toliko da godinu dana ne moraju da rade kod banjalučkih takozvanih gazda", naveo je Tatić.

Prema njegovim riječima, u Banjaluci trenutno postoje dva lokala koja čekaju na otvaranje jer nemaju kuvara.

Kvalitetnog kuvara, kako kaže, neophodno je platiti između 1.500 i 2.000 KM.

"Mi imamo sjajnog profesora Predraga Tošića, koji u Ugostiteljskoj školi u Banjaluci proizvodi fenomenalan kadar, ali ti ljudi odlaze u inostranstvo po završetku škole. Sada trenutno postoji potražnja za 50-60 ljudi u ugostiteljstvu samo u Istri", naglasio je Tatić.

Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH, istakao je da su slabe plate kuvara glavni razlog njihovog odlaska u Evropu.

"Problem je nedostatak ne samo kuvara nego i dobrih konobara, sobarica, recepcionera i kompletnog ugostiteljskog kadra", kaže Hadžić za "Nezavisne".

Istakao je da se ugostitelji snalaze tako što pomoćne radnike prekvalifikuju u glavne kuvare ili konobare.

"Slaba nam je politika školstva, odnosno obrazovanja - ako se traži tog kadra zašto se onda ne povećava upis u te ugostiteljsko-turističke škole gdje bi se školovali kuvari, konobari, recepcioneri... Puno tog kadra nedostaje u BiH", navodi Hadžić.

Prema njegovim riječima, ovaj problem pogotovo dolazi do izražaja u sezoni, jer tada, kako kaže, radnici zaposlenje potraže na more u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Mnogo kuvara je, priča Hadžić, povučeno iz Makedonije da bi došli raditi u BiH.

"Dobar i kvalitetan kuvar koji može da vodi jedan veći ugostiteljski objekat može u BiH da ima platu do 1.500 evra. To nisu male pare. Neka u Evropi dobije i 2.500 evra tu razliku će potrošiti na stan, režije i sve ostale troškove, tako da to dođe na isto", tvrdi Hadžić.

Predrag Tošić, profesor u Ugostiteljsko-trgovinsko-turističkoj školi u Banjaluci, kazao je da je zadnjih godina veliki broj upisanih kuvara u ovoj školi.

"Mi bez problema upišemo u prvom upisnom roku tri razreda - dva razreda kulinarskih tehničara i jedan kuvara. Ovo je zaista izuzetno traženo zanimanje, ali je problem što velika većina njih nakon završetka škole odlazi u inostrastvo", istakao je Tošić.

Kako navodi, još u školskim klupama poslodavci vrbuju učenike i traže ih da idu raditi vani.

"Moram da naglasim da znanje mladih koji počnu da rade nije adekvatno i oni odmah zahtijevaju visoke plate, a ne mogu da pruže znanje", kaže Tošić.