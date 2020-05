Manjak gostiju nadoknadili skupljom kafom

BANJALUKA - Pojedini ugostiteljski objekti u RS podigli su cijene svojih proizvoda, a u prvom redu kafe, nakon što skoro dva mjeseca nisu radili, jer, kako kažu, manji je obim posla, manji je promet, a moraju da opstanu.

"Još stiže manje gostiju nego što smo očekivali, valjda su ljudi i dalje uplašeni od korone. Podigli smo malo cijenu kafe, koja se i najviše traži", rekli su iz jednog banjalučkog kafića.

Jedna Banjalučanka kaže da je i prije korone kafu najčešće pila u jednom lokalu i da je ranije šoljica kafe iznosila 1,5 KM, a sada je dvije KM.

Ipak, mora se reći da su se neki ugostitelji odlučili da sa prvim radnim danima ponovnog otvaranja kafu dijele besplatno nadajući se da će na taj način uspjeti vratiti goste u kafane.

Goran Radaković, ugostitelj iz Prijedora, ističe da je, otkada su počeli raditi, posla upola manje, te da oni u njihovom ugostiteljskom objektu nisu podizali cijene, ali da je čuo da se mnogo njegovih kolega ipak odlučilo na podizanje cijene.

"Ljudi se slabo zadržavaju u kafani, vjerovatno su još u strahu i mnogi nisu imali primanja ova dva mjeseca ili su imali daleko manja, pa je samim tim manje posla u lokalima", kazao je Radaković za "Nezavisne".

Dodaje da je loša situacija za ugostitelje, ali se oni nadaju da bi sa otvaranjem granice i dolaskom ljudi iz inostranstva cjelokupna situacija trebalo da krene nabolje.

Iz jednog lokala u Banjaluci ističu da su samo podigli cijenu kafe te da je, umjesto 1.50 KM, koliko je ranije koštala kafa, sada 1.70 KM.

Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma RS, kazao je da je pad prometa u ugostiteljstvu sigurno i do 60 odsto.

"Poslodavci se možda na više cijene odlučuju upravo zbog toga što ne žele da otpuštaju radnike, pa računaju da će dizanjem cijena svojih proizvoda uspjeti da obezbijede platu radnicima", ističe Tatić.

Dodao je da podizanje cijena sigurno nije dobro u ovakvoj situaciji.

"Posebno u Banjaluci, gdje sada trenutno nema ni studenta, koji su sigurno ti koji provode dosta vremena u kafanama, a mnogi ljudi nisu imali primanja i sigurno im nije prioritet da sjede u kafanama", pojasnio je Tatić.

Dodao je da su neki ugostitelji, da bi privukli goste, dijelili besplatne kafe, ali, kako ističe Tatić, nije im to urodilo plodom.

"Ljude je i dalje generalno strah da sjede po kafanama, a i za ova dva mjeseca, koliko nisu ugostiteljski objekti radili, građani polako gube naviku da 'sjede na kafama', kao što je to bilo ranije", stav je Tatića.

Prema njegovim riječima, povećanje cijena u kafanama može biti mač sa dvije oštrice, jer dizanjem cjenovnika ugostitelji mogu izgubiti i ono malo gostiju koje trenutno imaju.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor, rekla je da ugostitelji nisu radili dva mjeseca i da nisu imali dobiti, ali kako kaže, nisu imali ni veće troškove.

"Nema zaista smisla da se dižu cijene. Mislimo da je to malo pretjerivanje ili je očigledno da su ugostitelji naučeni da u ovom periodu mnogo zarade, jer su propustili sve one praznike kada dolazi dijaspora, pa sad to treba namiriti na ovo stanovnika koliko ih imamo", kazala je Marićeva.

Prema njenim riječima, u posljednje vrijeme ima sve više ljudi koji su ostali bez posla i sigurno je da nema prostora za dizanje bilo kakvih cijena.