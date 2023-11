Manjak radnika i slabija potražnja umanjili gradnju u Srpskoj

BANJALUKA - Neizvjesnost investitora i manjak radnika smanjili su proizvodnju u građevinarstvu u Republici Srpskoj, smatra Jovan Bratić, direktor Zanatsko-preduzetničke komore RS.

Takođe, podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske pokazuju da je ukupna kalendarski prilagođena proizvodnja u građevinarstvu smanjena.

Tako je u trećem tromjesečju 2023. godine u poređenju sa trećim tromjesečjem 2022. godine manja za 5,3%.

"Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima niskogradnje manja je za 5,1% i na objektima visokogradnje manja je za 5,6%. Ukupna desezonirana proizvodnja u građevinarstvu u trećem tromjesečju 2023. godine u poređenju sa prethodnim tromjesečjem manja je za 1,8%. Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje manja je za 1,8% i na objektima niskogradnje manja je za 1,8%", piše u objavi Zavoda za statistiku RS.

Inače, u Republici Srpskoj je u trećem kvartalu ove godine prodato 720 novih stanova, što je za 10,9 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

"Od ukupnog broja prodatih novih stanova 249 je u Banjaluci.

Prosječna cijena stana je 2.697 KM po metru kvadratnom i veća je za 0,5 odsto nego u istom periodu prošle godine. U Banjaluci je prosječna cijena stana bila veća od republičkog prosjeka i iznosila je 3.369 KM po metru kvadratnom", ističe se u saopštenju.

Jovan Bratić za "Nezavisne novine" kaže da su ovo turbulenta vremena, te da je i teško krenuti sa novim projektima pred zimu.

"Stalna je neizvjesnost investitora, jer se svako sad boji ući u nove investicije. Takođe, fali nam dosta radnika u ovoj branši. Mora se mnogo toga izdefinisati, ne smijemo ostati u ovom statusu, već pokrenuti inicijativu. Ta inicijativa je da se mladi ljudi probude i krenu da rade. Nažalost, svi mladi maštaju da čim krenu raditi mogu odmah riješiti sve probleme i imati visoka primanja", kazao je Bratić.

Dodao je da se i puno stanova izgradilo u Srpskoj u posljednje vrijeme, tako da se i potražnja smanjila, što je takođe uticalo na smanjenje gradnje.

"U svakom poslu koji naglo poraste dođe do stagnacije. Sve teže je naći kupca. I visoke cijene stanogradnje su uticale na to, ali materijal je otišao ka gore, kao i plate radnika. Mislim da su neizvjesnost investitora i manjak radnika najviše uticali da dođe do smanjenja građenja", naglasio je Bratić.

Sa druge strane, Dragan Gruban iz Agencije za nekretnine "Agent Enex" u Prijedoru i urednik Facebook stranice Dom.ba, ističe da se stanovi u prijedorskoj regiji brzo prodaju, te da se tržište ustabililo.

"Cijena kvadratnog metra je od 2.500 do 2.800 KM, zavisno od lokacije, položaja, spratnosti, investitora i ostalog. Uglavnom, nova gradnja se brzo prodaje. Investitori su opštepoznati i ljudi njima vjeruju", kaže Gruban.

