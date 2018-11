Mask: Ljudi bi trebalo da rade 80 časova sedmično

NJUJORK - Prvi čovjek Tesle Ilon Mask smatra da ljudi treba da rade makar 80 časova sedmično, ako žele da promijene svijet.

On je otkrio da zaposleni u njegovim kompanijama: Tesli, Space X, Boringu i Neuralinku rade i do 100 časova sedmično, ako je to potrebno.

"Znam da je lakše raditi na nekim drugim mjestima, ali niko do sada nije promijenio svijet radeći 40 časova sedmično", poručuje Mask.

On tvrdi da se "osjećaj težine posla povećava nakon 80 časova rada sedmično".

Mask je za tehnološki portal recode.net naveo da u prosjeku sedmično radi 120 časova.

Prema njegovim riječima, zaposleni u Tesli su ove godine radili i do 100 časova sedmično na automobilu "model tri sedan".

Mask tvrdi da kompanija Tesla ne bi preživjela na tržištu da zaposleni ne rade mnogo.

Neki od zaposlenih u Tesli potvrdili su da zaista "previše rade", ali ima i onih koji kažu da im "više odgovara da su na poslu 70 ili više časova sedmično", prenose ekonomski portali.