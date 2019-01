Meso koje nije meso sada je brend od 550 miliona dolara

​Prema podacima komapnije za istraživanje tržišta NPD Group, 2018. godine potrošači u SAD-u pojeli su oko 13 milijardi burgera koji predstavljaju jednu od najpopularnijih stavki na jelovnicima širom zemlje.

Ipak, konzumiranje prevelike količine crvenog mesa može povećati rizik od srčanih bolesti pa do određenih vrsta raka te industrija govedine ima ogroman uticaj na okolinu. No, ljudi ih i dalje vole.

Veganski burger koji je "krvav"?

Što je to toliko dobro i privlačno u burgerima? Možda je to sočnost kojoj ljudi ne mogu odoljeti ili onaj posebni ukus koji svima ostane dugo na nepcima. Zato kompanija Beyond Meat stvara svoj novi proizvod Beyond Burger, veganski burger koji će se pripremati, ali i izgledati, imati ukus pa čak i biti ‘krvav’ poput crvenog mesa. No, biće zdraviji i održiviji.

Investitori ove kompanije su i neke poznate osobe poput Bil Gejca, Leonarda DiKaprija, pa čak i bivši direktor McDonald’sa Don Tompson kao i najveći proizvođač mesa "Tyson Foods". Beyond Meats prodao je 25 miliona Beyond Burgera širom svijeta, a kompanija je i nedavno podnijela zahtjev za IPO te navodno vrijedi više od pola milijarde dolara.

Iako je biljnog porijekla, što je pomalo neshvatljivo za burger, on je isto namijenjen i za osobe koje jedu meso, a ne samo vegane i vegetarijance. Kako bi se postigla sočnost, biofizičari pokušavaju da pronađu u biljkama iste one molekule koje meso čine sočnim te ih koriste u svojim burgerima. Glavni sastojci originalnog Beyond Burgera su bjelančevine graška, boja repe i sok od cvekle kojim se postiže „krvavi“ efekt te krompirov škrob i kokosovo ulje zaslužni su za sočnost. Beyond je nedavno lansirao i svoje 2.0 burgere (dostupne samo u Carl’s Jr. i A&W restoranima), a uključuju smeđu rižu i bjelančevine pasulja kako bi se poboljšao ukus i tekstura.

Beyond veliko poslovanje

Bez obzira na nivo uživanja u burgerima ciljanje osoba koje jedu mesu pametan je potez jer ih ipak ima mnogo više nego vegetarijanaca i vegana. Prema anketi Gallupa iz 2017. godine, samo 5 odsto Amerikanaca se izjašnjava kao vegetarijanac dok je njih 3 odsto vegana, a ti se brojevi nisu mnogo promijenili u posljednjih nekoliko decenija. Jedna od prekretnica u upoznavanju šire mase s „mesom biljnog porijekla“ je povećanje kvaliteta proizvoda zahvaljujući brendovima poput Beyond Meat koji svoje proizvode prodaje u preko 32 hiljade prodavnica, uključujući Target, Publix, Safeway te su servirani čak i na univerzitetima u državi Ohaja i na Harvardu.

"Patties" sa svrhom

Meso na biljnoj bazi nije samo unosno već je i dobro za okolinu. Proizvodnja Beyond Burgera koristi 99 odsto manje vode, 93 odsto manje zemljišta, stvara 90 odsto manje emisija štetnih gasova i zahtjeva 46 posto manje energije od proizvodnje goveđih burgera, navodi se u izvještaju Beyond Meata. I naravno, proizvodnja mesa na biljnoj bazi ne povlači za sobom nikakvo nehumano ponašanje prema životinjama.

(Poslovni Puls)