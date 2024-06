Microsoftu se sprema velika kazna u EU, a evo zbog čega

Sada je došao red na Microsoft da se nađe na udaru antimonopolskih organa Evropske unije.

Microsoft je prekršio antimonopolske zakone Evropske unije tako što je spojio Teams sa svojim drugim popularnim aplikacijama za kompanije.

Ovo je reakcija zvaničnika EU u preliminarnim nalazima, što predstavlja najnoviji izazov evropskog tijela američkom tehnološkom gigantu.

Ukoliko se navodi potvrde, to bi moglo da dovede do kazne do 10 odsto globalnog Microsoftovih prihoda, koji su iznosili 211 milijardi dolara tokom prethodne finansijske godine.

Objava stiže samo dan nakon što su EU regulatori optužili Apple zbog kršenja Zakona o digitalnim tržištima (DMA).

Evropska komisija, koja je izvršno tijelo Evropske unije, otvorila je istragu Microsoftovih softverskih praksi prije više od godinu dana, nakon žalbi Slack aplikacije iz 2020. godine.

Slack je navodno prijavio da je Microsoft svom Teams servisu omogućio prednost nad konkurentskim servisima, spajajući ga sa drugim popularnim aplikacijama u okviru Office softvera.

Microsoft se još uvijek nije zvanično oglasio povodom ovih najava Evropske unije, prenosi "b92".

