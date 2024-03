Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO osnovala mikrokreditno društvo

Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO, pionir u mikrokreditiranju žena u Bosni i Hercegovini osnovala je Mikrokreditno društvo MI-BOSPO.

Vodeći se potrebama tržišta, te zahtjevima klijenata za sve većim iznosima kredita, iznosima preko 10.000 KM, potakla se ideja da Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO Tuzla započne proces osnivanja mikrokreditnog društva.

"MI-BOSPO kontinuirano prati potrebe klijenata i tržišna kretanja. Jasno je da je inflacija, koja je izražena zadnjih godina, učinila da veliki broj naših klijenata ima potrebe za većim iznosima mikrokredita, a što im mi, poslujući u organizacionom obliku kao mikrokreditna fondacija, nismo bili u mogućnosti ponuditi. Zbog toga smo donijeli odluku i krenuli u proces osnivanja mikrokreditnog društva, te krajem prošle godine i dobili dozvolu od Agencije za bankarstvo FBIH. Do sada su klijenti mogli koristiti kredite u iznosu do 10.000 KM, a osnivanjem društva mi omogućavamo klijentima iznose kredita do 50.000 KM. Klijenti će imati pristup veoma dobroj kreditnoj ponudi naročito segment pravnih lica i obrtnika. MI-BOSPO je ponosan na povjerenje i dobre odnose sa klijentima, poslovnim partnerima, zaposlenicima, i smatramo to ključnim faktorima uspjeha, vjerujemo da će ponuda društva biti korisna klijentima", izjavio je Safet Husić, direktor mikrokreditne fondacije MI-BOSPO.

Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO je najbolja kreditna podrška ženama i sinonim je za pružanje najbolje usluge klijentima, ženama i muškarcima, već 28 godina. Osnivanjem Mikrokreditnog društva, MI-BOSPO nastavlja u istom smjeru, i time čini značajan poslovni poduhvat čime postaje konkurentniji na tržištu mikrokredita, a plasiranjem iznosa do 50.000 KM i rokom otplate do 84 mjeseca znatno unaprjeđuje kreditnu uslugu svojim klijentima koji imaju potraživanja za kreditima većih iznosa. Ovime se klijentima otvaraju mogućnosti za većim ulaganjima neophodnim za razvoj i uspjeh poslovnih djelatnosti, te drugih investicija koje se odnose na stambena ili druga ulaganja.

Sjedište i poslovne prostorije društva su u Tuzli, a društvo MI-BOSPO će plasirati mikrokredite na području mreže MI-BOSPO ureda.

MI-BOSPO, inspirisan Vašim uspjehom!

