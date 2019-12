Mladi u BiH teško do posla, ali nismo drugi na listi najgorih

BANJALUKA - BiH je zauzela izuzetno loše drugo mjesto na listi najgorih zemalja po nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine u prošloj godini, a stanje je gore samo u Južnoafričkoj Republici, podaci su "The Economista", međutim nadležni i stručnjaci u BiH se ne slažu s ovim podacima iako ne spore da je zapošljavanje u problemu, ne samo mladih, već i ostalih generacija.

Kako pokazuju podaci britanskog "The Economista", BiH se našla na drugom mjestu sa stopom od 46,7 odsto nezaposlenih mladi u dobi od 15 do 24 godine.

U Agenciji za rad i zapošljavanje BiH saopštili su danas da podaci "The Economista" o stopi nezaposlenosti mladih u BiH nisu tačni, te poručuju da su preneseni s portala World in Figures The Economist, a kao izvor navedena je Međunarodna organizacija rada (ILO).

"Tačna stopa nezaposlenosti mladih u prošloj godini iznosila je 38,8, a u ovoj 33,8 odsto. Bitno je reći da se svi podaci koje objavljuje Agencije za statistiku BiH mogu provjeriti i putem ILO-a i apsolutno su identični. Podaci u navedenom tekstu nisu identični ne samo za BiH, nego i za druge države, te su apsolutno pogrešni", kažu u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

Oni, ipak, ističu da je trenutna stopa nezaposlenosti mladih u BiH još visoka te da je potrebno konstantno raditi na njenom smanjenju.

U Republičkom zavodu za statistiku RS kažu da je prema podacima ankete o radnoj snazi u RS stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine u prošloj godini bila 35,2 odsto, a da u ovoj godini iznosi 23,8 odsto.

Nikola Stjepanović, predsjednik Omladinskog savjeta RS, kaže da pozicija na kojoj se našla BiH i nije baš realna, ali da problem postoji.

Kako bi se povećala zaposlenost, on kaže da je potrebna saradnja između poslodavaca i obrazovnih institucija da bi učenicima tokom školovanja bilo pruženo više prakse i džeparca, da bi se na kraju dobila kvalitetna radna snaga nakon završetka školovanja.

"Moje mišljenje je da mladi od 15 do 24 godine većinom pohađaju srednju školu ili fakultet, što je jedan od najvećih razloga nezaposlenosti te dobi. Oni koji rade, uglavnom rade neprijavljeni, studentske poslove i slično. Velika je nezaposlenost, ali i onih iznad 24 godine", kaže Stjepanović.

Goran Radivojac, ekonomski analitičar, smatra da to i nije egzaktan podatak, da je to više stvar opšteg utiska i praćenja stanja u BiH, jer je činjenica da mladi ljudi odlaze iz zemlje, te da je činjenica i da mladi teško pronalaze zaposlenje u BiH.

"Moramo priznati da neko ko čeka ili traži posao na birou teško će ga i naći, te mora da se angažuje više. Nemamo još dobro razvijenu službu zapošljavanja da bi mogla da odgovori percepcijama i zahtjevima, te kako bi se popravilo stanje mora se raditi na njenom razvijanju", kaže Radivojac.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavca RS, kaže da poslodavci imaju problem da nađu radnike.

"Postoje mladi koji su završili privatne fakultete i sad čekaju da mu to zanimanje nađe posao. Mladi koji imaju neku diplomu i očekuju zaposlenje, u tom segmentu, tih radnih mjesta nema dovoljno. Ako pogledamo u zbiru na jednom mjestu imamo nezaposlene, a na drugom manjak radnika, što je posljedica previše izdatih diploma. Mladima smo poslali pogrešnu poruku da samo u tom zanimanju mogu naći posao, pa se dešava da takvi i odbijaju poslove", kaže Trivić za "Nezavisne".