Mladima stanovi preskupi pa grade kuće

BANJALUKA - Paprene cijene stanova motivisale su mlade ljude u pojedinim gradovima Srpske da se sve češće odlučuju za kupovinu placeva i izgradnju kuća.

Ovaj trend je u Banjaluci već uveliko uzeo maha, a jedan od razloga je i činjenica da su za mnoge stambeni krediti krajnje nepovoljni, pa i nedostižni, tako da prelaze na plan B, a to je podizanje vlastitog krova nad glavom, korak po korak.

Banjalučanin Nemanja M. i njegova supruga nedavno su postali roditelji. Nakon dugogodišnjeg podstanarskog života, u posljednje vrijeme uveliko razmišljaju o stambenom zbrinjavanju. Dvije opcije su otvorene.

"Prva je da kupimo stan, što je u današnje vrijeme misaona imenica. Podignete kredit i na to imate ogromnu kamatu, a za te pare možete da kupite tek 30-40 kvadrata, što je nepovoljna opcija. Zbog toga razmišljamo o drugom načinu rješavanja stambenog pitanja", priča ovaj Banjalučanin.

Prema njegovim riječima, ta druga opcija podrazumijeva kupovinu kuće, jer to ima brojne prednosti.

"O tome sve više razmišljamo. Angažovali bismo firmu koja bi uradila kuću po sistemu 'ključ u ruke'. Kuća, kad bolje razmislimo, ima puno više prednosti u odnosu na stan. Imate svoje dvorište, primjera radi. To je puno bolje nego da budete zatvoreni po cijeli dan u četiri zida", priča Nemanja.

Iz banjalučkih agencija za nekretnine kažu da primjer ovog mladog bračnog para nije usamljen. Naprotiv, sve više je mladih koji se, umjesto stanova, odlučuju za gradnju kuće.

Senka Gatarić Vasilić, vlasnica banjalučke agencije "Euro-agent", potvrdila je da se mladi zaista sve češće odlučuju za gradnju kuća, a na to je, dodaje, uticala i najava gradskih vlasti da će im omogućiti besplatne dozvole.

"Razlog je vjerovatno i to što mladi ljudi sada teško mogu da dignu kredit i kupe stan po ovim cijenama. Oni se intenzivno interesuju za to da kupuju placeve, jer ne mogu ni da pomisle na to da podignu 150.000 KM kredita za manji stan, pa onda na to plaćaju i kamate", rekla je Gatarić Vasilićeva za "Nezavisne novine".

Leonard Samardžija, vlasnik Agencije za posredovanje u prometu nekretnina "VHS-Trade" Prijedor, kaže da se i na području ovog grada primijeti blago povećanje interesovanja mladih za gradnju kuća, ali ne u onoj mjeri koliko u Banjaluci.

Međutim, prema njegovim riječima, placevi u centru grada i nisu toliko jeftini, a mladi se odlučuju uglavnom za život u gradu zbog blizine škola, vrtića...

"Traje taj trend već nekoliko godina, ali nisu posebno jeftini ni placevi u zoni grada, što je njima jako bitno, posebno za djecu, zbog škole, vrtića. Osim toga, poskupio je i građevinski materijal. Ipak, sada se cijena građevinskog materijala malo vraća. Svakako je došlo do povećanja interesovanja mladih da grade vlastiti krov nad glavom, ali ne u znatnoj mjeri", rekao je Samardžija za "Nezavisne novine".

Nešto drugačija je situacija u Bijeljini, gdje se, kako su nam rekli u agenciji "BN Nekretnine", mladi uglavnom odlučuju na stanove.

"Ali, zbog cijena najčešće se odlučuju za manju kvadraturu stana", kažu iz ove bijeljinske agencije.

U preduzeću "Europartner" Trebinje, koje se bavi prometom nekretnina, kažu da u ovom gradu većina građana ima porodičnu kuću, tako da se bilježe primjeri adaptacije postojećih objekata.

"Naravno da im je otežano da kupe stanove zbog povećanih cijena. Ali ima onih koji, recimo, na porodičnoj kući od dva sprata dograđuju potkrovlje kako bi tu živjeli", rekli su iz ovog trebinjskog preduzeća za "Nezavisne novine".