Mlijeko i jogurt jeftiniji u Sloveniji nego u BiH

LJUBLJANA, BANJALUKA - Cijene hrane u Sloveniji drastično su pale pa su tako mliječni proizvodi u "deželi" sada znatno jeftiniji nego u BiH.

Kako javljaju slovenački mediji, cijena mlijeka, koje je kod njih prije ljeta koštalo između 1,09 i 1,25 evra (2,13 - 2,44 KM) po litri, sada se kreće u rasponu od 0,79 do 1,09 evra (1,54 - 2,13 KM), dok je istovremeno misaona imenica da na rafama u bh. trgovinama pronađete mlijeko koje košta tek nešto više od marku i po.

Istovremeno, cijena jogurta je u Sloveniji smanjena sa prosječnih 1,19 evra (2,32 KM) na 0,89 evra (1,74 KM) po litri, dok u BiH košta znatno više od dvije marke.

Proizvođači mlijeka u BiH kažu da oni nisu krivci za to što su mliječni proizvodi skuplji u našoj nego u slovenačkoj maloprodaji.

"Proizvodna cijena mlijeka kod nas je od 0,82 do jednu marku. Ko ono ostalo uzme - to ne znam. Da li su to veletrgovci, trgovci, prerađivači ili otkupljivači... Ima ih čitav lanac koji se objesio od taj litar mlijeka", rekao je za "Nezavisne novine" Vladimir Usorac, koji je godinama bio lider proizvođača mlijeka u Srpskoj.

Prema njegovim riječima, proizvođači na svemu gube: na pšenici, kukuruzu, soji, silaži, pa i na mlijeku.

Borci za zaštitu potrošača nisu iznenađeni što se neki proizvodi po nižim cijenama mogu kupiti u Sloveniji, nego u BiH. Zanimljiva zapažanja iznosi Admir Arnautović, predsjednik Udruženja kluba potrošača srednje Bosne Travnik.

"Svjedoci smo, posebno u ljetnom periodu kad puno ljudi iz dijaspore dolazi ovdje, njihove iznenađenosti cijenama kod nas. Cijena pojedinih proizvoda nerijetko je niža u Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Sloveniji i drugim zemljama nego ovdje. Često možemo naći na policama u Beču mlijeko koje je jeftinije nego u Travniku ili Banjaluci", rekao je Arnautović za "Nezavisne novine".

On podsjeća i na najave o tome da nam dolazi strašna jesen, tokom koje bi, kako postoje tvrdnje, trebalo da poskupe svi mliječni proizvodi, ali i većina osnovnih životnih namirnica.

"Bojim se da građane očekuje gora jesen i gora zima nego što je bila prethodna", naveo je Arnautović.

Slovenački mediji javljaju da trgovci u ovoj zemlji sada smanjuju cijene hrane, a neki proizvodi su pojeftinili i do 50 odsto.

Oni su kontaktirali šest trgovaca koji posluju u zemlji kako bi saznali koje kategorije hrane su doživjele značajno sniženje cijena, pa je tako jedan od trgovačkih lanaca naveo da su uglavnom snizili cijene mliječnih proizvoda, mesa, ribe, ulja, riže i tjestenine.

Drugi je potvrdio da su smanjili cijene čak 1.400 proizvoda, s prosječnim sniženjem od 11 odsto, ali pojedini proizvodi su pojeftinili i do 40 do 50 odsto, kao što su svinjski odresci i suncokretovo ulje.

Treći trgovački lanac je naveo da su nedavno smanjili nabavne cijene nekih kategorija proizvoda, kao što su mliječni proizvodi, ulje, brašno i svježe meso.