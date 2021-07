Mlinari tvrde: Visoke cijene pšenice uticaće na nova poskupljenja

BANJALUKA, SARAJEVO - Zbog visoke cijene pšenice na berzama brašno bi u BiH u narednom periodu moglo poskupjeti za 10 do 20 odsto, potvrdili su mlinari, te istakli da je cijena pšenice koja se sada nalazi na tržištu veća za 20 odsto nego lani.

Koliko će to tačno dovesti i do skoka cijena hljeba i drugih pekarskih proizvoda, zvanično nisu mogli potvrditi, ali kupci se slažu da jedno vodi drugom i da su neki proizvodi već poskupjeli.

Dragan Vučić, izvršni direktor za prodaju i izvoz u preduzeću "Klas" Sarajevo, kazao je za "Nezavisne" da kod njih još nije bilo promjena u cijeni proizvoda, jer, kako kaže, još na stanju imaju zaliha pšenice od prošle godine.

"Međutim, ako cijena pšenice i dalje bude rasla i ukoliko se desi da ostanemo bez zaliha i ako budemo nabavljali novu pšenicu, sigurno je da ćemo morati podići cijenu naših proizvoda za 10 odsto", ističe Vučić.

Kako je rekao, nije mu jasno zbog čega cijena pšenice dostiže tako visoke cifre.

"Trenutno na tržištu ima viška pšenice. To apsolutno nema nikakve logike, jer omjer ponude i potražnje je obrnut i sada kada bi cijena trebalo da ide dolje, ovo izgleda kao nekakva vještačaka priča", kazao je Vučić.

On dodaje da cijena pšenice na svjetskom tržištu ruši rekorde, te da sada iznosi 198 dolara, što, kako kaže, nije zabilježeno u posljednjih nekoliko godina.

Da je pšenice ove godine skuplja za 20 odsto, kaže Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske.

"Ta cijena pšenice bi trebalo da prati i sam rast cijene brašna. Ako se nastavi suša i dalje i ako kukuruz plati cijenu u kvalitetu i prinosu, onda će cijena pšenice ići jako visoko, tako da se može očekivati još veće poskupljenje pšenice, što se automatski održava na cijenu brašna", objasnio je Kos.

Ističe da očekuje poskupljenje mlinskih proizvoda za 20 odsto, što će dovesti do većih cijena hljeba i pekarskih proizvoda.

Radenko Pelemiš, predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina, kazao je da, što se tiče njihove regije, nije bilo poskupljenja brašna, barem u posljednjih mjesec dana.

"Mi još koristimo staru pšenicu, tako da nije bilo poskupljenja ni brašna ni hljeba, a da li će u narednom periodu doći do toga, sigurno će zavisiti od ovogodišnje žetve. Pšenica je berzanska roba i sve zavisi od ponude i tražnje", kazao je Pelemiš.

Saša Trivić, predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske i vlasnik pekarsko-slastičarskog društva "Krajina klas", kazao je da je u prethodnom periodu bilo poskupljenja određenih pekarskih proizvoda, ali da zasad cijene hljeba ostaju iste.

"Korekcije cijena mogle bi se očekivati tek od septembra, kad se potroše zalihe i krene sa kupovinom ovogodišnjeg roda pšenice", kazao je Trivić i dodao da, ako dođe do rasta, to će biti maksimalno od pet do 10 odsto.

Nakon što se u federalnim medijima pojavila informacija da bi hljeb u FBiH trebalo da poskupi za 40 odsto u odnosu na dosadašnju cijenu, iz Udruženja poljoprivrednika FBiH pozivaju odgovorne u entitetima i na nivou BiH da hitno reaguju i zaustave lihvarenje, te zaštite domaću proizvodnju i aktiviraju robne rezerve da mogu intervenisati u ovakvim situacijama.

"Pozivamo odgovorne u BiH da počnu raditi posao za koji su i postavljeni da rade. Pšenica jeste nešto malo poskupjela u otkupu rod 2021. godine, ali to ne bi trebalo da bude razlog za ovoliko poskupljenje pekarskih proizvoda, pogotovo ako znamo da je žetva tek počela, tako da pekari i mlinari rade sa prošlogodišnjom pšenicom, koja je otkupljena po veoma niskim cijenama", kazao je Nedžad Bićo, predsjednik pomenutog udruženja.