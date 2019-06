Moguće pojeftinjenje goriva u RS

BANJALUKA - Moguće je da će u sljedećoj sedmici pojeftiniti gorivo u Srpskoj, potvrđeno je "Nezavisnim" iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS.

Dodaju da Rafinerija u Brodu još nije u funkciji, a da rafinerije u okruženju, od kojih distributeri nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj nabavljaju gorivo, još nisu spustile cijene svojih proizvoda. Zbog toga, kako ističu, distributeri još nisu u mogućnosti da snize cijene goriva na benzinskim pumpama u RS.

"Snižaenje cijene u rafinerijama u okruženju se očekuje do kraja tekuće sedmice, te ukoliko se to desi, u narednoj sedmici trebalo bi da dođe do pojeftinjenja goriva na pumpama u RS", rekao je za "Nezavisne" Zoran Berak, sekretar Grupacije.

Podsjetimo, "Nezavisne" su danas objavile da na našim benzinskim pumpama gorivo nije pojeftinilo ni za fening, iako su cijene nafte na svjetskim tržištima oštro pale i prošle nedjelje, već drugu sedmicu zaredom.