Moratorijum guši crno tržište duvanskog dima

SARAJEVO, BANJALUKA - Zbog sve brže rastućeg crnog tržišta duvana i duvanskih proizvoda i pada prihoda od akciza na duvan, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) prihvatio je informaciju Radne grupe za izmjenu Zakona o akcizama kojom je predloženo uvođenje moratorijuma na dalje povećanje akciza na cigarete, najvjerovatnije u naredne tri godine.

Upravni odbor UIO od Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora UIO zatražio je dodatnu analizu prihoda od akciza na cigarete i duvan, nakon koje će odlučiti na koji period će biti uveden moratorijum na rast akciza.

Prostor za uvođenje moratorijuma na rast akciza na cigarete pored pada prihoda po tom osnovu i činjenice da jača crno tržište duvana, članovi Upravnog odbora UIO BiH pronašli su i u tome da je u prva četiri mjeseca ove godine po osnovu PDV-a prikupljeno za 58,4 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

"Ako uzmemo u obzir razvoj crnog tržišta duvana i duvanskih prerađevina, ova odluka o uvođenju moratorijuma na rast akciza je zakasnila, ali u svakom slučaju kada se usvoji svakako će imati efekta", rekao je Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista SWOT.

On kaže da je stalnim povećanjem i usklađivanjem visine akciza sa regulativom EU došlo do rasta crnog tržišta i do toga da država, kojoj je prije svega namjera zaštita zdravlja stanovništva, nije uspjela u tome.

"Isti broj građana puši, ali daleko više prerađevine koje nisu prošle sanitarno-zdravstvenu kontrolu. Prvenstveni cilj stalnog povećanja akciza, a to je zaštita zdravlja stanovništva, nije postignut. Takođe, imamo manje prihoda po tom osnovu u maloprodajnim lancima koji se bave tim i koji uredno plaćaju poreze i doprinose. Stalno povećanje akciza stvorilo je nelojalnu konkurenciju i proizvođačima i maloprodajnim lancima koji trpe gubitke zbog takve situacije", rekao je Grabovac.

Stručnjaci u BiH nekoliko puta do sada su priznali da stalno povećanje akciza na cigarete i njihovo usklađivanje s EU nije dalo nikakve rezultate, te da je došlo do pada prihoda, ali i drastičnog rasta crnog tržišta.

"Prihodi od akciza na duvanske prerađevine su tokom 2017. godine ispoljili snažne turbulencije. Imajući u vidu da se od 2009. godine maloprodajne cijene cigareta konstantno povećavaju zbog rasta akciza, te snažno ispoljenu situaciju potrošnje cigareta potrošnjom rezanog duvana i rastuće nelegalno tržište duvana i cigareta u BiH, pad prihoda od akciza na duvanske prerađevine je bio očekivan", piše, između ostalog, u jednom od biltena Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.

Takođe, u biltenu za maj i jun navodi se da "poreska evazija (izbjegavanje) na tržištu duvanskih prerađevina uzrokovana kontinuiranim rastom maloprodajnih cijena od 2009. godine zbog harmonizacije akciza na cigarete sa minimalnim standardima EU, donosi sve manje efekata u vidu dodatnih prihoda".

Ukoliko na narednoj sjednici Upravni odbor UIO konačno odluči da se uvede moratorijum, procedura je takva da na njihov prijedlog Savjet ministara BiH mora izmijeniti Zakon o akcizama i uputiti ga parlamentu BiH koji daje zeleno svjetlo. Ukoliko sve bude išlo kako je planirano, moratorijum će biti uveden od 1. januara naredne godine.