NS RS razmatraće set zakona o cilj povećanju plata

BANJALUKA - Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi na predstojećoj redovnoj sjednici da razmatra set zakona čiji je cilj povećanje plata od pet do 20 odsto za zaposlene koji plate primaju iz budžeta Srpske.

Razlog za donošenje zakona je uvećanje platnih koeficijenata i povećanje plata i to na način da se platni koeficijenti do pet uvećavaju za 20 odsto, koeficijenti od 5,50 do 10,90 za 10 odsto, platni koeficijenti od 11,15 do 19,05 za sedam odsto i koeficijenti od 19,25 do 26,23 za pet odsto, navodi se u obrazloženju seta zakona.

Na taj način najniže plate procentualno će biti uvećane za 20 odsto, a one najviše za pet odsto.

Izmjene zakona su još jedna u nizu mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika, što će uticati i na povećanje potrošnje, a time i na poboljšanje cjelokupnog poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj, ističe se u obrazloženju.

Zakonska rješenja koja bi Narodna skupština trebalo da razmatra su Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu su i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za 26. novembar.