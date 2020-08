Na domaćem tržištu raste interes za kupovinu montažnih objekata

BANJALUKA - U Bosni i Hercegovini raste zanimanje za gradnju montažnih kuća, a kako tvrde u firmama za gradnju ovih objekata, najviše se interesuju mladi bračni parovi, dijaspora i penzioneri.

Zlatko Trožić, vlasnik firme "Terra-kop" iz Banjaluke, kaže da je interes građana veliki, te da se mnogo ljudi odlučuje da proda stanove u gradu i kupi placeve za gradnju montažnih kuća, čime sebi stvaraju i uštede.

"Kupci su uglavnom mlađi bračni parovi koji u tome vide egzistencijalno rješenje. To su ljudi koji su informisani o prednostima montažne gradnje u odnosu na klasičnu. Kuće su prije svega dobro termički izolovane, vanjski uticaj na unutrašnjost prostorija je minimalan, te se zimi lako zagrijavaju, a rashlađene su tokom ljeta. Dovoljan je jedan izvor toplote, poput kamina, da zagrije čitavu kuću od oko 100 kvadrata", kaže Trožić.

On je rekao da im je, što se tiče posla, ova godina skoro popunjena, a već imaju i kupce koji moraju čekati iduću godinu za izgradnju.

Za ove kuće se, dodaje, interesuju i kupci iz inostranstva, od kojih mnogi žive na Zapadu u montažnim kućama, pa su upoznati s kvalitetom ovih kuća.

Kako je Trožić pojasnio, našem stanovništvu je prevashodan cilj da im ta kuća bude za stanovanje, ali ih podjednako i prati gradnja montažnih vikendica.

Dodao je da se cijene kreću od 680 do 750 KM po kvadratu, po sistemu "ključ u ruke", a da se objekti uglavnom završavaju u roku od 90 radnih dana.

Kemal Čolak, generalni direktor firme "Promo" iz Donjeg Vakufa, ističe da je interes za gradnju montažnih kuća na domaćem tržištu u ovom periodu porastao, ali da je prodaja na istom nivou kao prije virusa korona.

Za razliku od domaćeg tržišta, došlo je do znatnog pada u izvozu zbog pandemije, što utiče na ukupan ambijent i rezultate poslovanja, s obzirom na to da inače 80 do 90 odsto proizvoda izvoze na tržište EU.

"Interesovanje na domaćem tržištu je poraslo i prodaja ide, nije pala, vjerovatno jer se ljudi opredjeljuju da ulažu u nekretnine. Imamo dosta zahtjeva u kojima ljudi traže kuće za odmor, jer žele pobjeći iz grupe, odnosno gužve, s obzirom na to da su u situaciji da ne mogu na godišnje odmore van zemlje, pa sada hoće u prirodu", rekao je Čolak, koji kaže da mu se čini da su mladi bračni parovi najviše zainteresovani za gradnju ovih kuća, ali da ima i dijaspore, kao i penzionera.

"Imamo penzionere koji žive u većim gradovima, pa često prodaju stanove i za taj novac sagrade montažnu kuću, čime sebi stvore i određene uštede", dodaje Čolak.

On je pojasnio da su prednosti ovih kuća sa aspekta ekologije, zdravijih materijala kojima se gradi, energetski su efikasnije i slično.

"Došli smo u vrijeme brzog života i brzina gradnje je vrlo važna. Za dva do tri mjeseca možete dobiti kuću od 100 do 300 kvadrata", kaže Čolak.

U firmi "Savox" iz Milića navode da rade za inostrano tržište, ali da imaju upita i za domaće tržište.

"Radimo kuće u Švedskoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Njemačkoj... Imamo ugovorene poslove, ali sad je vrijeme korone i postoje mjere, pa ne možemo naše radnike poslati na montažu. Vani vlada veliki interes za ove kuće", kažu u ovoj firmi.

Dragan Berić, vlasnik firme "Montažne kuće Berić" iz Banjaluke, međutim kaže da je interes za montažne objekte inače dobar, ali da je pandemija virusa korona poremetila to stanje.

"Interesa generalno ima, ali je sada izgradnju stopirala korona, ljudi se boje i štede novac, pa su pregovori stali, ne samo za montažne kuće, nego za sve. Razbija se mit da je montažna kuća baraka, jer su se ljudi danas o tome dovoljno informisali preko interneta", ističe Berić, koji smatra da su ljudi prepoznali prednosti, jer se radi o ekološkoj kući, koja ima dobru izolaciju i na kojoj se mogu ostvariti dobre uštede.

"Dosta ljudi koji žive u stanu a odlučuju se za porodicu ili proširenje porodice prodaje stan koji im postaje mali, te za taj novac grade montažne kuće", dodao je Berić.