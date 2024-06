Na gradskom groblju trećina radnika na bolovanju, posao hoće Nepalci

"U najgore vrijeme korone imali smo samo tri zaposlena za bolovanju. A danas ih imamo tridesetak! Zato sve naše sugrađane molim za razumijevanje i malo strpljenja", iskren je direktor splitskog gradskog groblja "Lovrinac" Petar Bilobrk. A u čemu je problem?

Splićani su se javili "Slobodnoj Dalmaciji", nakon bezuspješnih pokušaja da stupe sa Upravom groblja, nezadovoljni cjelokupnom uslugom. Ekipa hrvatskih novinara posjetila je groblje, te su i sami uvidjeli da tu i tamo treba travu pokositi, ali neke veće probleme nisu zabilježili.

Bilobrk, koji je već 18 godina direktor ovog preduzeća, priča da u firmi ima ukupno 90 zaposlenih, a da je čak 35 odsto ljudi na bolovanju.

"I ne možete im ništa, znam da većini nisu u pitanju zdravstveni razlozi nego visina primanja, ali tako je kako je. Jednostavno nema novca za povećanja primanja, očekujem ubrzo i ne bi me čudilo da dođe do štrajka! Jer ovi ljudi koji su ostali, jednostavno padaju s nogu od posla. Morate znati da samo Lovrinac ima 32 hektara površine, plus mi brinemo o još sedam mjesnih groblja! I te površine se šire, a mi moramo obavljati i druge poslove" priča on za "Slobodnu Dalmaciju".

Nastavio je:

"Ovako nešto nam se još nije dogodilo otkad sam ja na čelu firme, da ne govorim da je ove godine vegetacija rasla kao u tropima, bila je kiša, valjda im je odgovarala klima. Uglavnom, kada je sahrana pokušavamo urediti sve najmanje pedesetak metara od grobnog mjesta pa tako naizmjenično dok ne stignemo ostale površine jer za drugo nemamo ljudi" priča u dahu Bilobrk.

Na pitanje, da li ima novih ljudi za zaposliti, Bilobrk žustro odgovara:

"Ma kakvi novi ljudi, pa niko ne želi raditi za tu platu. Prije neki dan sam imao razgovor preko kompjutera s potencijalnim radnicima direktno iz - Nepala! Javili se ljudi za posao čistača, ali ne mogu tako steći utisak o čovjeku, radniku."

Inače, kada su novinari prije godinu dana pričali sa direktorom splitskog groblja, bilo je riječi o plati od 860 evra.

Da li će njegova iskrena molba sugrađanima za razumijevanje naići na odobravanje, ili će pak nastaviti da vrše pritisak - ostaje da se vidi. Svakako, novinarima hrvatskog lista pokazali su račune za godišnju grobnu naknadu za grobno mjesto u iznosu od 2.20 evra, zahtjevajući adekvatnu uslugu, prenosi "Telegraf".

