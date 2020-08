Na lagerima se kiseli 20 miliona litara mlijeka

SARAJEVO - Mljekarska industrija je u do sada najtežoj situaciji, tvrde predstavnici poljoprivrednih udruženja iz oba entiteta. Kažu da su viškovi mlijeka ogromni, čak 20 miliona litara je na lageru i nema se kome distribuirati.

Pozivaju entitetske vlade, ali i Vijeće ministara, odnosno resornog ministra, da iskoristi mehanizam koji mu je omogućen i da na određeno vrijeme zabrani uvoz mlijeka u BiH kako bi se iskoristili ovi viškovi, jer kako ističu, to je jedini način da se ublaži udar na mljekarsku industriju, koji će biti još žešći na jesen.

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, za "Nezavisne" kaže da su veliki viškovi mlijeka, kao i mesa.

"Mljekari, ali i ostali poljoprivredni proizvođači čekaju sad kako će entiteti i država reagovati. Veliki viškovi mlijeka na lagerima čekaju, što je očit pokazatelj smanjene potrošnje, dok se proizvodnja povećala", kaže Bićo.

Ističe da nema potpune podatke o tome koliki su viškovi mlijeka u Federaciji BiH, ali da u ovom trenutku u cijeloj BiH ima oko 20 miliona litara mlijeka viška.

"To je prerađeno mlijeko koje stoji u magacinu. I u marketima se može vidjeti kako se obaraju cijene samo da to mlijeko ide. Već ga ima po 0,90 KM, a domaći proizvođači se i pored toga ne mogu takmičiti sa uvoznicima", objašnjava Bićo.

Tvrdi da su mljekari u velikim gubicima, jer je potrošnja pala, a turista i dijaspore nema.

"Sve se na to oslanjalo, i proizvodnja mlijeka, i mesa, i povrća. Sve je stalo, a uvoz ide. I ovo malo našeg što bi trebalo da se proda, jeftina roba iz uvoza blokira", kaže Bićo.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske, za "Nezavisne" kaže da je mljekarska industrija u velikom problemu, jer slijedi pad cijena mlijeka i nemogućnost otkupa.

"U mljekari u Kozarskoj Dubici skladište mlijeko u velikim količinama. Mljekare su do krajnjeg momenta plaćale dogovorenu cijenu. Neću reći da je dobra, ali je plaćana i plaća se i dalje, ali će u ovakvoj situaciji biti prisiljeni da je smanje. Mi smo tražili od Radovana Viškovića, predsjednika Vlade RS, da nas primi i očekujemo svaki dan sastanak s njim, da pokušamo da sasluša i on nas i mi njega i da kažemo šta ćemo raditi, hoćemo li razvaljivati poljoprivredu ili nećemo. Situacija je ista i što se tiče mesa. Obećali su da neće mjesec dana uvoziti meso, uvoze kao što su i uvozili, slagali su ministra Košarca. Kupus je zaoran, krompir je rodio. Vlada RS je pomogla sjetvu maksimalno, sve je bilo dobro dok to nije rodilo, kad je rodilo i kad smo pošli ubirati plodove, tad smo vidjeli da nigdje ništa ne možemo prodati", kaže Usorac.

Adin Fakić, direktor sarajervske mljekare "Milkos", za "Nezavisne" kaže da i ova mljekara ima viškove, ali da se zasad nekako snalaze.

"I mi smo u sličnoj situaciji kao i ostatak mljekarstva u BiH, a takva situacija je u cijelom svijetu. Specifično je za BiH da ima veliki broj ljudi koji žive i rade u inostranstvu, da BiH posjećuje veliki broj turista i da smo ove godine ostali bez tih direktnih posjeta, što je smanjilo potrošnju i što je dodatno ugrozilo i ugostiteljski sektor, koji je veliki potrošač naših proizvoda", kaže Fakić.

Objašnjava da na ukupne poslovne rezultate utiču i loša sezona u Crnoj Gori, a i u Hrvatskoj, koja je nešto malo bolja.

"Kad uzmete sve to skupa, na nivou BiH i zemalja u okruženju, gdje plasiramo svoje proizvode, logično je da će dovesti do ove situacije", kaže Fakić.

BiH, kako kaže, nažalost, nema odbrambeni sistem koji se odnosi na robne rezerve, ali može da iskoristi mehanizam sezonske zaštite od uvoza mlijeka iz inostranstva te da na taj način reaguje u skladu sa politikom EU, s obzirom na to da postoji ta mogućnost.

"Sve druge opcije su u ovom trenutku neizvjesne", kazao je Fakić.