Na području sela Kruhari niče solarna elektrana

SANSKI MOST - Na području sela Kruhari, nedaleko od Sanskog Mosta, niče prva solarna elektrana na ovim prostorima i trenutno se odvija montaža solarnih panela na površini od nekoliko desetina dunuma. Investitor ovoga projekta je preduzeće "Energo Cat" iz ovoga grada, koje je ranije ishodovalo svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju solarnih kapaciteta.

Za sada, radi se o dvije solarne elektrane, snage od po jedan megavat, a predstavnici investitora kažu kako bi kompletan energetski projekat u budućnosti trebao biti zaokružen na ukupno 25 megavata.

"Na ovakav red koraka smo se odlučili zbog administrativnog nivoa za izdavanje dozvola, jer se dozvole za kapacitete do jednog megavata izdaju na lokalnom nivou. Građevinska dozvola je izdata u općini Sanski Most, a dosadašnja vrijednost investicije samo u opremu je pet miliona maraka, a dobijanje svih dozvola trajalo je tri godine", kažu u pomenutoj firmi. Navode kako bi ovaj solarni park čitav ovaj prostor mogao učiniti ekonomski nezavisnim, te da će se fabrike u budućnosti graditi tamo gdje je energija, što bi mogla biti ekonomska šansa za Sanski Most.

"U konačnici bi ovaj solarni park sa 25 megavata mogao cijeli prostor učiniti energetski nezavisnim, jer, primjera radi, Sanski Most u elektroenergetskoj špici vuče oko 8,5 megavata energije.

U budućnosti će se fabrike graditi tamo gdje ima energije, jer je njen prenos postao strašno skup i gubici u prenosu značajni", ističu u pomenutoj firmi, te najavljuju nastavak realizacije projekta.

Na području Unsko-sanskog kantona sve je više projekata u oblasti iskorištavanja solarne energije, a u tome prednjači Bosanski Petrovac, općina sa najvećim brojem sunčanih dana na ovim prostorima.

Prvi solarni park u ovoj krajiškoj općini pušten je u pogon polovinom 2019. godine u mjestu Krnjeuša, a ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 720.000 maraka.

Izgradnju velikog solarnog parka na području Bosanskog Petrovca najavila je i njemačka kompanija "Promondis", a ukupna investicija procijenjena je na 65 miliona eura i biće jedna od najvećih koja je realizirana na području ovog kantona.

U sklopu ovog projekta planirana je izgradnja solarnog parka na tri lokacije, a ukoliko bude sve teklo prema planu, to će biti najveće postrojenje za proizvodnju solarne električne energije na području bivše Jugoslavije i zauzimati površinu od oko 150 hektara.