Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine stana/kuće?

Planirate kupovinu kuće ili stana, ali niste sigurni odakle početi, niti na koja vrata da pokucate. Odlučili smo provjeriti na šta treba da obratite pažnju prilikom ulaganja u prostor u kome ćete živjeti, te vam u nastavku donosimo nekoliko savjeta.

Evo šta treba da znate

Za početak postavite sebi pitanje sa koliko novca raspolažete, odnosno da li imate gotovinu ili planirate podići stambeni kredit.

Ukoliko je vaš odgovor stambeni kredit, kao i kod mnogih, potrebno je da ispunjavate uslove koje banke propisuju, što znači da treba da budete zaposleni na neodređeno, više od godinu dana, u firmi koja je poreski obveznik već nekoliko godina, odnosno treba da budete kreditno sposobni.

Iako su stambeni krediti povoljni, ipak postoji mnogo stvari o kojima treba dobro da razmislite, i to:

- Da li ćete uzeti kredit sa fiksnom, varijabilnom ili kombinovanom kamatnom stopom, koliki je rok otplate, da li birate da kredit bude osiguran ili uzimate životno osiguranje, kolika je EKS od koje zavisi ukupan iznos kredita i, na kraju, ali ne i manje bitno, kolika će biti vaša mjesečna rata.

Ovo su veoma važna pitanja jer će kredit biti vaš saputnik narednih 20-30 godina, a njegov iznos će biti dio redovnih mjesečnih troškova vašeg domaćinstva.

Osim toga, treba da povedete računa i o sljedećim stavkama:

- Koliko je učešće kad kupujete stan uz stambeni kredit. Učešće iznosi pet, 10 ili 20 odsto od ukupne cijene stana i u tu cijenu je uračunata kapara, kojom se kupac obavezuje da će kupiti stan, a prodavac da će prodati nekretninu baš tom kupcu.

- Razlika u cijeni - Kad pronađete stan, procjenitelj banke procjenjuje vrijednost stana, a od te procjene zavisi iznos kredita koji će vam banka odobriti. Ako je stan procijenjen na manje od cijene koju prodavac traži, a vi ste čvrsto odlučili da ga kupite, morate da planirate kako da nađete dodatna sredstva da podmirite razliku između cijene i iznosa kredita.

O kreditima možete da se obavijestite na forumima koji se bave nekretninama i da popričate sa prijateljima o njihovim iskustvima, te da obiđete odabrane banke i vidite njihovu konkretnu ponudu. Ako vam ovo djeluje komplikovano, uvijek možete da računate na pomoć agencija.

U kojem dijelu grada želite živjeti?

Od toga da li je u pitanju grad, predgrađe ili neko manje mjesto zavisiće i cijena nekretnina, ali i mnoge druge stvari važne za kvalitet života. Dok tražite stan/kuću koja će vam u svemu odgovarati obratite pažnju i na ove stvari:

Parking - Provjerite da li u blizini ima dovoljno mjesta za parkiranje, te da li ste sigurni da želite svaki dan parkirati automobil nekoliko ulica dalje od stana. Rješenje je da uz stan tražite i garažu koja se prodaje ili iznajmljuje ili da kupite stan i garažu u zgradi/naselju u izgradnji.

Infrastruktura - Novi stan treba da ispuni zahtjeve vas i vaše porodice pa obavezno provjerite koliko su udaljeni supermarket, pijaca, vrtić, škola, park, dom zdravlja, ali i da li je to naselje dobro povezano linijama gradskog prevoza.

Dodatna ulaganja u stan - Ukoliko već imate predstavu u kojem dijelu grada želite živjeti, vjerovatno imate ideju i o tipu stana koji želite da kupite. Starogradnja važi za kvalitetniju, iako to nije uvijek pravilo, no ako razmišljate o starogradnji računajte na dodatne troškove koji se kreću od velikih, kao što je potpuno renoviranje stana, zamjena instalacija i sl., preko srednjih (adaptacija prostorija, kupatila, kuhinje), do malih (krečenje, zamjena parketa itd.). S druge strane, novogradnja je privlačna zato što nema ulaganja, ali i zbog funkcionalnog dizajna koji diktira da iskorišćenost prostora bude što veća, zatim raspored prostorija koji odgovara savremenom načinu života, energetska efikasnost, novi načini grijanja…

Koji sprat vam odgovara - Ukoliko kupujete stan, treba da znate da prvi sprat i prizemlje imaju svoje prednosti, ali su i na najvećem udaru zbog ulične buke, ali i bezbjednosti. Većina kupaca i ne razmišlja o kupovini stana u zgradi koja nema lift, ali viši spratovi, po nepisanom pravilu, znače manje buke i bolji pogled, a to su za neke kupce važni razlozi za kupovinu.

Evo na šta treba posebno obratiti pažnju

Da li ćete sami ili uz pomoć agenta za nekretnine proći kroz kupoprodaju? Našli ste stan koji vam se dopao i uklopio se u budžet, te razmišljate da ga kupite, ali sada dolazite do početka kupoprodajnog procesa, u čijem savladavanju će vam možda biti potrebna pomoć prodajnog agenta.

Bez obzira na to da li ćete sami ići u cijeli proces ili će vam trebati pomoć, evo na šta treba da obratite pažnju:

- Koji iznos stambenog kredita vam je potreban?

- U kojoj banci i pod kojim uslovima možete da ga podignete?

- Ako vam bude potrebno, da li imate dovoljno novca za renoviranje ili vam je potreban namjenski ili gotovinski kredit?

- Da li postoji razlika između oglašene i tržišne cijene?

- Da li je vlasnik stana spreman za saradnju u vezi sa cijenom i rokovima za prodaju?

- Da li je sve u redu sa papirima?

- Provjerite da li imate pravo na poreske olakšice.

