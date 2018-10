Nafta pojeftinjuje u svijetu, a poskupljuje u BiH

SARAJEVO - Cijena goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini kontinunirano raste, dok u isto vrijeme, drugu sedmicu zaredom, cijena barela nafte na svjetskim tržištima pada.

Stanovnici BiH su, po ko zna koji put ove godine, prije sedam dana doživjeli neugodno iznenađenje novim poskupljenjem benzina i dizela. Tako su bh. trgovci naftom i naftnim derivatima nastavili sa slobodnim formiranjem cijena uprkos podatku da cijena nafte na svjetskom tržištu drugu sedmicu zaredom bilježi pad.

Iz Ministarstva trgovine FBiH kazali su da je razlog za novo poskupljenje goriva zapravo rast cijene barela nafte na svjetskom tržištu.

Prije tačno sedam dana, kada su porasle cijene na benzinskim pumpama u BiH, cijena barela nafte na londonskom tržištu iznosila je 80,3 dolara, dok je na američkom tržištu iznosi 71,2 dolara, prenosi portal "Klix.ba".

Prema posljednjim podacima iz Londona i Njujorka cijena barela nafte je nastavila svoj pad. Tako je na londonskom tržištu cijena barela pala za 0,9 odsto, odnosno na 79,78 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 3,1 odsto, odnosno na 69,12 dolara.

Na osnovu ekonomskih izvještaja pad cijena nafte drugu sedmicu zaredom posljedica je naznaka o usporavanju rasta najvećih svjetskih ekonomija što za posljedicu može da ima smanjenu potražnju za naftom.

Karsten Menke, analitičar u Švajcarskoj banci Julius Baer, kaže da se cijene nafte snižavaju posljednjih sedmica nakon što su krajem septembra doživjele najviši nivo u posljednje četiri godine.

"Cijene nafte su se kretale prebrzo i preintenzivno. Sada su niže za blizu osam odsto u odnosu na najviše razine u četiri godine i ponovo su ispod 80 dolara. Čini se da se situacija na tržištima stabilizovala", kazao je Menke.

Građani BiH od početka 2018. godine nekoliko puta su osjetili rast cijena goriva. Prije manje od godinu dana litar goriva na većini benzinskih pumpi u koštao je od 1,70 KM (na pojedinim pumpama i manje) do 1,90 KM.

Rast cijena goriva u BiH počeo je izmjenom Zakona o akcizama, kada je cijena jednog litra "skočila" i za 20-25 feninga po litru, zatim se pravdao cijenama na svjetskom tržištu, a nekada nije bilo adekvatnih opravdanja.

Cijena jednog litra benzina danas na bh. pumpama iznosi, zavisno do kompanije, od 2,31 KM do 2,46 KM, dok je cijena dizela od 2,36 do 2,46 KM.

(Klix.ba)