Nagradne igre Raiffeisene banke za nove i lojalne klijente banke

U toku je program nagrađivanja "Nije formalnost, Raiffeisen banka nagrađuje lojalnost!“ namijenjen postojećim klijentima Raiffeisen banke.

Do sada je nagrađeno više od 320 klijenata, a preostalo je još skoro 800 nagrada – putovanje po vlastitom izboru do 5.000 KM, mobitel, sat, laptop, tablet i druge. Ova nagradna igra traje do 03.12.2018. godine, a da bi klijenti učestvovali potrebno je da već primaju svoju platu ili penziju na tekući račun u Raiffeisen banci, te da tačno odgovore na pitanja u okviru Facebook nagradne pitalice Banke.

Takođe, Banka je pokrenula i nagradnu igru "Nove veze ostvarujemo i nove klijente darujemo!“ za sve nove klijente koji svoju platu prenesu u Raiffeisen banku.

Jedini uslov za učešće je da fizičko lice prenese mjesečna primanja te da ista budu uplaćena na tekući račun u Raiffeisen banci najkasnije do 31.10.2018. godine. Na ovaj način klijenti imaju priliku osvojiti putovanje po vlastitom izboru u vrijednosti do 5.000 KM, te brojne fantastične nagrade kao što su mobitel, tablet, smartwatch, Play Station, sportski ruksak i druge.

Prvo od ukupno tri izvlačenja u okviru ove nagradne igre je završeno i Banka je nagradila preko 100 klijenata. Preostala su još dva izvlačenja dobitnika te izvlačenje glavne nagrade. Dobitnik nagradnog putovanja može odabrati da na putovanje krene u periodu od 15. do 31.12.2018. godine, a u istom može uživati do polovine januara 2019. godine.

Više informacija o ovim programima nagrađivanja dostupno je na www.raiffeisenbank.ba

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji.

Osnovana 1992. godine, danas je jedna od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini. Preko 1.300 zaposlenika Banke putem 99 poslovnica pruža usluge za oko 430.000 klijenata. Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su priznanja renomiranih magazina Global Finance, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke. Investiranje u nove tehnologije, iskusno i edukovano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu.

Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen INVEST, Raiffeisen CAPITAL, Raiffeisen LEASING, te RL ASSISTANCE.

Raiffeisen grupacija 130 godina kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa društveno odgovornim poslovanjem, pri čemu ekonomska, ekološka i društvena odgovornost čine jednu cjelinu, slijedeći osnovne principe društvene solidarnosti, samopomoći i održivosti koje je uspostavio Friedrich Wilhelm Raiffeisen.