Najavljena sezonska roba imaće prioritetni prolaz na granici sa Hrvatskom

SARAJEVO, ZAGREB - Za sve pošiljke poljoprivrednih proizvoda koje blagovremeno najave dolazak na granične prelaze sa Hrvatskom biće omogućen prioritetni prolaz, a u slučaju da dnevno bude više od 22 takve pošiljke, radno vrijeme fitosanitarnih službi biće produženo do 19 časova, istakli su to danas iz Spoljnotrgovinske komore BiH za "Nezavisne".

Već duže vrijeme se poljoprivrednici iz BiH žale da im kamioni dugo stoje na granici sa Hrvatskom te da im svježa roba za izvoz propada.

Tako, kako su naveli, 30 kamiona natovarenih šljivama i kornišonima iz BiH stoji po nekoliko dana na graničnim prelazima sa Hrvatskom zbog kratkog radnog vremena fitosanitarnih inspektora. Produženje njihovog radnog vremena je traženo i nedavno.

Kako su juče naveli iz Spoljnotrgovinske komore BiH, Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, hitno je reagovao i preduzeo aktivnosti kako bi se obezbijedio prioritet prolaza lako kvarljive, sezonske robe i produženo radno vrijeme fitosanitarnih službi na graničnom prelazu Gradiška.

Naime, sadašnje radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Hrvatske je od sedam do 15 časova radnim danima, što je nedovoljno za kontrolu kamiona iz BiH, odnosno dugo stoje na granici.

Izvoznici svježe šljive i kornišona iz BiH kažu da zbog predugog čekanja na granicima imaju veliku štetu pa čak i otkazivanje ugovora od krajnjih kupaca.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, kazao je da se poljoprivredni proizvođači nadaju da će nadležni uspjeti da se dogovore da bude produženo radno vrijeme fitosanitarnih inspektora sa 15 na 19 časova, kao i da subota bude radna.

"Kada se dogovore usred naše sezone, nama je već kasno i mi imamo štetu, pošto je roba bila na granici dva do tri dana", kazao je Dojčinović.

Kako kaže, roba zbog toga kasni, nije na vrijeme stigla na destinaciju i moraju se plati penali, ali i sami prevoznici su poskupjeli prevoz od 20 do 30 odsto.

"Imamo problem da sad nađemo prevoz za našu robu, jer prevoznici neće da voze ako nije siguran prelaz na granicama, neće da čekaju po tri-četiri dana", kazao je Dojčinović.

Ističe da je ovaj problem velika neodgovornost institucija koje su nadležne za to.

"Svake godine nam se to dešava, nadležni ne znaju ništa dogovoriti na nivou države, čini mi se da znaju primiti samo visoku platu", ističe Dojčinović.

Suad Selimović, predsjednik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju, koje djeluje pri Privrednoj komori Tuzlanskog kantona, istakao je da im se sada dešava da im otkazuju ugovore, jer nisu bili u mogućnosti da isporuče robu.

Kako kaže, vrijednost jednog kamiona natovarenog krastavcima je 20.000 evra i domaći poljoprivrednici plaćaju penale zbog neispunjenog termina dolaska.

"Kako bi naši izvoznici mogli ispoštovati ugovore sa evropskim partnerima, svaki sat je bitan, jer se radi o vrlo kvarljivoj robi. Zahtijevamo od vlasti da se potpuno posvete rješavanju ovog problema", kaže Selimović i dodaje da traže da se uvedu recipročne mjere ako bude bilo potrebno.

Iz Saveza zadruga u Federaciji BiH pitaju da li je ovakav odnos Hrvatske prema bh. robi uopšte civilizovan.

"Da li je civilizovan odnos prema susjedu da se u jeku poljoprivredne sezone ograniči prevoz poljoprivrednih proizvoda na samo dva granična prelaza te da fitopatolozi, bez čijih nalaza nije moguć prevoz robe kroz Hrvatsku do EU odredišta, rade samo do 15 sati", stoji u saopštenju Saveza.

Iz Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja kažu da su se već u maju obratili Državnom inspektoratu Republike Hrvatske i zamolili da se radno vrijeme fitosanitarne inspekcije na graničnom prelazu Gradiška produži u periodu od juna do septembra, dok traju berba i izvoz voća i povrća u Evropsku uniju.

"Na naš dopis dobili smo odgovor da će imati u vidu povećan broj pošiljki koje se u navedenom razdoblju prijavljuju fitosanitarnoj inspekciji na graničnom prelazu Gradiška - Stara Gradiška i mogućnost produžetka radnog vremena. S obzirom na to da još nije došlo do produžetka radnog vremena, ponovo smo im se obraćali zahtjevom za produženje, ali do sada nismo dobili pozitivan odgovor na naš zahtjev", kazali su za Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH.

Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH pozivaju izvozno orijentisane poljoprivrednike iz RS i FBiH da, u skladu sa Ugovorom o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske, obavezno najave svoje pošiljke 24 časa prije njihovog dolaska na granične prelaze s ciljem neometanog odvijanja spoljnotrgovinskog prometa.

Podsjetimo, ranije su za "Nezavisne" u Državnom inspektoratu Republike Hrvatske rekli da, kako ne bi došlo do zastoja na graničnim prelazima, nova obaveza svih subjekata koji su odgovorni za pošiljku jeste da prije uvoza bilja u Evropsku uniju unaprijed najave pošiljku, odnosno obavijeste fitosanitarnog inspektora jedan radni dan ili najmanje četiri sata prije.

Prijava se, kako navode, podnosi u elektronskom obliku kroz sistem IMSOC.