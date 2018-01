Najbogatiji penzioni fond na svijetu izašao iz devet kompanija

OSLO- Norveški državni penzioni fond objavio je da je iz etičkih razloga prodao udjele u devet kompanija, uključujući nekoliko brodara sa sjedištem u Aziji i proizvođače oružja povezane s proizvodnjom nuklearnog naoružanja.

Norveški Vladin globalni penzioni fond spada među najveće stabilizacione fondove u svijetu, a finansira se prihodima od prodaje nafte. Kreiran je za potrebe finansiranja norveškog penzionog i zdravstvenog sistema ulaganjima u inostranstvo. U njegovom su vlasništvu dionice gotovo devet hiljada kompanija iz cijelog svijeta. Odluku o prodaji udjela u grupi kompanija donijeli su na savjet panela za etička pitanja.

Brodarske kompanije nasukavale su otpisane brodove u rezalištima u Bangladešu i Pakistanu, gdje su radnici prisiljeni da rade u veoma lošim uslovima, objasnili su članovi panela.

Grupa uključuje "Evergreen Marine Corp of Taiwan", "Korea Line Corp" i kompanije sa sjedištem u Tajlandu "Precious Shipping PCL" i "Thoresen Thai Agencies PCL". Iz istog je razloga južnokorejska brodarska kompanija "Pan Ocean Co. Ltd" uvrštena na popis za posmatranje, navodi se u saopštenju.

Zbog uloge u proizvodnji nuklearnog oružja norveški je fond prodao udjele u AECOMu, "Fluor Corpu" i "Huntington Ingalls Industriesu" sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, te u "BAE Systemsu".

Prodat je i udio u poljskoj kompaniji za razvoj nekretnina "Atal" budući da je jedan od njenih podizvođača koristio radnike iz Sjeverne Koreje, koji su takođe radili u teškim uslovima, navode u norveškom fondu.