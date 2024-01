Najtraženija zanimanja u Srpskoj: Traženi prodavci, konobari, vozači

PALE - Vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina izjavio je da Zavod na evidenciji imamo skoro 60.000 lica i uvijek može da odgovori svim potrebama poslodavaca kako bi bilo što manje zahtjeva za uvoz radne snage.

"Najtraženija zanimanja sa evidencije Zavoda su prodavci, obućari, stolari, konobari, tesari, armirači, vozači teretnih vozila, bravari, kuvari, zidari, zavarivači i elektromonteri", rekao je Škipin u intervjuu Srni.

On je naveo da su najtraženiji radnici sa srednjom stručnom spremom medicinske sestre, ekonomski i mašinski tehničari, dok su poslodavci iskazali potrebu i za šumarskim, farmaceutskim i građevinskim tehničarima. Kada je riječ o visokoj stručnoj spremi, Škipina dodaje da su najtraženiji profesori razredne nastave, diplomirani ekonomisti i vaspitači u predškolskim ustanovama, kao i ljekari, pravnici, profesori fizike i matematike.

Škipina je naveo da je na evidenciji Zavoda u novembru registrovano 59.351 nezaposleno lice, što je za 500 lica ili 0,8 odsto manje nego u oktobru, a za 5.617 lica ili 8,6 odsto manje u odnosu na novembar 2022. godine. Kada je u pitanju kvalifikaciona struktutra nezaposlenih lica, na evidenciji Zavoda nalazi se 12.048 nekvalifikovanih radnika, 849 polukvalifikovanih, 19.112 kvalifikovanih i 250 visokokvalifikovanih lica.

Na evidenciji Zavoda, zaključno sa 30. novembrom, bilo je 19.126 lica sa srednjom stručnom spremom, 675 sa višom stručnom spremom i 6.732 sa visokom stručnom spremom.

Najveći broj nezaposlenih na evidenciji u novembru su lica od 50 do 60 godina njih 15.994, slijede lica od 40 do 50 godina - 12.965, od 30 do 40 godina - 11.869, dok je bilo nezaposleno 11.123 lica od 15 do 30 godina i 7.400 lica starosti od 60 do 65 godina. Za 11 mjeseci prošle godine u Zavodu je prijavljeno 34.604 lica, od kojih 18.321 zbog prestanka radnog odnosa, zaposleno je 20.911 lice, dok su poslodavci podnijeli 7.845 prijava za 12.611 radnika.

Škipina kaže da je najviše podnesenih zahtjeva za radnike sa visokom stručnom spremom - 40 odsto. Kada je riječ o zanimanjima, na evidenciji Zavoda su najbrojniji metalci - 3.685 lica, trgovci 3.154 lica, mehaničari i mašinisti 2.219 i ugostitelji 2.008 lica.

Škipina je naveo da je sa visokom stručnom spremom najviše nezaposlenih lica iz finansijske oblasti i diplomiranih ekonomista - 1.648, diplomiranih pravnika 905 i diplomiranih inženjera poljoprivrede 387.

Na evidenciji Zavoda u oblasti prosvjete najviše ima registrovanih profesora razredne nastave - 344, profesora engleskog jezika 206, profesora fizičkog vaspitanja 168 i diplomiranih psihologa 157.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.