Najviše zaposlenih u posljednjih 15 godina na tržištu rada u BiH

SARAJEVO - Na evidencijama zavoda u Bosni i Hercegovini nalazi se 435.266 nezaposlenih, što je najmanje od 2005. godine, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje u BiH.

U odnosu na 2017. godinu nezaposlenost je manja 8,4 odsto, ili za gotovo 40.000 osoba.

Sa druge strane, u decembru 2018. godine u zemlji je bilo 817.375 zaposlenih, što je najveći broj zabilježen od kada Agencija objavljuje ove podatke.

"Takođe, u 2018. godini zaposleno je do sada najviše osoba sa evidencija nezaposlenih i taj broj za čitavu godinu iznosi 142.025", kazao je Muamer Bandić, direktor Agencije.

Prema njegovim riječima, trend pozitivnih kretanja na tržištima rada, kako u BiH, tako i u inostranstvu, odrazio se na smanjenje broja predmeta socijalnog osiguranja.

Prema anketi o radnoj snazi za prošlu godinu, anketna stopa nezaposlenosti iznosi 18,4 odsto i takođe je najniža ikada zabilježena.

Najveći rast zaposlenosti u proteklom periodu zabilježen je u sektoru poslovanja nekretninama (6,5 odsto), administrativnim djelatnostima (5,5 odsto) i prerađivačkoj industriji (5 odsto).

Ako se gleda po entitetima, zaposlenost u Federaciji BiH porasla je za 17.307 osoba, ili 3,38 odsto, a u Republici Srpskoj za 7.072 osobe, ili 2,68 odsto. U Brčko distriktu broj radnika je povećan za 395, ili procentualno za 2,30 odsto.

Kako na domaćem, Agencija je posredovala u zapošljavanju radnika iz BiH i na stranim tržištima, a pogotovo u Sloveniji, u kojoj je posao prošle godine dobilo preko 16.000 državljana BiH.

To znači da je od ukupnih potreba Slovenije, Agencija za rad i zapošljavanje BiH posredovala u zapošljavanju 68,6% potrebnih radnika, dok su ostala posredovanja išla iz ostalih država regiona.

Istovremeno, posredovali su i u zapošljavanju 1.000 radnika u Njemačkoj sa završenom srednjom medicinskom školom.

Admir Čavalić, ekonomski analitičar, kaže za "Nezavisne" kako prezentovani podaci ne moraju da znače da je došlo do velikih pomjeranja na tržištu rada, s obzirom na to da je podacima lako manipulisati.

"Mnogi ekonomisti preporučuju da se kao ultimativni orijentir za uspjeh ekonomije posmatra samo stopa ekonomskog rasta. Naša stopa rasta se kreće od dva do tri odsto, što je malo, tako da je nemoguće da on pokrene toliko zapošljavanje. Ekonomski rast je najbolji indikator i on se ne može fingirati", kaže Čavalić.

Inače, prema nedavno objavljenim podacima Svjetske banke i Instituta za međunarodne ekonomske studije iz Beča, najveći problem s poslom u BiH imaju mladi ljudi, od kojih 70 odsto nije trajno zaposleno.

Brojke: