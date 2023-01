Nakon pisanja "Nezavisnih": Radovi na brzoj cesti kod Gradiške biće ubrzani

BANJALUKA, ZAGREB - "Hrvatske ceste" izdale su upotrebnu dozvolu preduzeću "Integral inženjering" za korištenje novoizgrađenog mosta na rijeci Savi kod Gradiške, kako bi lakše mogli pristupiti gradilištu brze ceste od mosta ka auto-putu Zagreb - Beograd, potvrđeno nam je juče u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, koje je primilo obavještenje iz Zagreba.

Ovo je uslijedilo nakon pisanja "Nezavisnih" o činjenici da su proteklih mjeseci hrvatski organi zaustavili radove na ovoj dionici jer je zbog obilnih padavina postojala opasnost da budu poplavljene okolne kuće i imanja. Međutim, zaustavljanje radova dovelo je do kašnjenja u dinamici posla, a u "Integralu" vjeruju da bi otvaranje pristupa gradilištu iz smjera novog mosta moglo radove značajno ubrzati. "Integral" pomenutu dozvolu čeka od juna prošle godine, a "Hrvatske ceste" su tražile ispunjavanje svih uslova da bi odluka bila pozitivna.

U "Hrvatskim cestama" su nam u četvrtak pojasnili da razmatraju mogućnost da "Integralu" izdaju odobrenje za korištenje mosta za dobavljanje i dopremanje nasipnog materijala iz BiH. Samo dan kasnije, Ministarstvo graditeljstva Hrvatske obavijestilo je bh. ministarstvo da je dozvola ipak dodijeljena. Tamara Pajić, portparolka "Hrvatskih cesta", u petak je "Nezavisnim" potvrdila da su svi uslovi ispunjeni.

"Uporabna dozvola, koja je dobivena, označava kako je projekt izveden sukladno glavnom projektu i građevinskoj dozvoli, te da su nedostaci uklonjeni", pojasnila nam je ona.

Međutim, da bi "Integral" mogao početi koristiti most, potrebno je ispuniti još nekoliko uslova koje su "Hrvatske ceste" postavile pred izvođača, uključujući potrebu sklapanja ugovora za održavanje mosta za vrijeme korištenja, uklanjanje uočenih nedostataka, tehnički pregled, otvaranje privremenog graničnog prelaza i još nekoliko uslova koje nam nisu precizirali.

Iz informacije koju smo dobili iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH nije jasno hoće li dozvolu za prelazak mosta dobiti samo kamioni za prevoz materijala ili i građevinske mašine koje su potrebne na gradilištu. Podsjećanja radi, u odgovoru "Hrvatskih cesta" dan ranije "Nezavisnim", kada još nije bila izdata dozvola, rečeno je da neće biti dozvoljen pristup građevinskim mašinama, budući da, kako su objasnili, most nije konstruisan da bi se po njemu mogle kretati takve mašine. U odgovoru "Nezavisnim" u petak nisu precizirali na šta se dozvola odnosi.

Ako "Integral" kao izvođač i "Hrvatske ceste" kao investitor uskoro postignu dogovor o preostalim uslovima, to će značiti ubrzanje radova, rasterećenje postojećeg graničnog prelaza u centru Gradiške koji "Integral" koristi za dopremanje mašina, opreme i materijala i mogućnost dobavljanja veće količine građevinskog materijala.

Damjan Kralj, direktor laktaškog "Integral inženjeringa" u Hrvatskoj i voditelj gradilišta, rekao je u prošli petak, prilikom obilaska gradilišta, "Nezavisnim" da bi im otvaranje pristupa preko novog mosta bilo od kritične važnosti.

"Naši kooperanti u Hrvatskoj, s kojima dobro sarađujemo, ne mogu obezbijediti dovoljno materijala koji moramo izvesti dnevno na gradilište zbog zakrčenosti ceste D5 i gužvi koje se stvaraju na njoj, jer je to cesta koja ide prema graničnom prelazu Gradiška. Do kraja građenja nam treba još 15.000 kubika betona, 3.000 tona bigovane armature, 4.000 tona čelične konstrukcije, 500.000 kubika ostalih miješanih materijala za nasipe, 100.000 kubika tampona i 40.000 tona asfalta", rekao nam je on.

Hrvatska izgradnju brze ceste finansira sa oko 70 miliona evra, a most preko Save su zajedno izgradile Hrvatska, koja je sredstva dobila od EU, i BiH, odnosno Republika Srpska. Ukupna vrijednost tih radova je oko 20 miliona evra, a RS je dobila i grant od EU od oko 6,3 miliona maraka.