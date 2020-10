Namjera proizvodnje vakcine ima pozitivan efekat na tržište nafte

Saopštenja brojnih zemalja o namjeri da proizvedu vakcinu protiv virusa korona ove godine, izostanak vanrednih mjera većih razmjera i nastavak poslovne aktivnosti daju pozitivan efekat na tržište nafte i daju razlog za optimizam, izjavio je ruski ministar energetike Aleksandar Novak.

On je na sastanku zajedničkog nadzornog komiteta "OPEK plus" rekao da brojni faktori daju pozitivan efekat trenutnoj situaciji, prije svega sve češća saopštenja o namjeri zemalja da proizvedu vakcinu do kraja godine.

Novak je podsjetio da je druga ruska vakcina protiv COVID-19 registrovana u srijedu, 14. oktobra.

Prema riječima ruskog ministra, indeks globalne poslovne aktivnosti nastavio je da raste tokom prošlog mjeseca i dostigao je 52,3 odsto, javio je TASS.

Novak je dodao da članice "OPEK plus" treba da nastave s ispunjavanjem svojih obaveza u punom obimu, jer je tržište i dalje nestabilno.