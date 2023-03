Nastavljena masovna otpuštanja u IT sektoru

NJUJORK - Masovna otpuštanja u IT sektoru se nastavljaju, a samo od početka ove godine otkaze je dobilo više od 100.000 radnika u velikim tehnološkim kompanijama, a otprilike isto toliko i tokom prošle godine.

Konzervativna procjena iznosi da je 200.000 otkaza podijeljeno od početka 2022. do danas, dok neke procjene idu čak do pola miliona, prenio je portal "Indeks".

Gugl, Meta /Fejsbuk/, Amazon, Majkrosoft i brojne druge kompanije smanjuju broj zaposlenih, a taj trend je indirektno doveo do početka masovne krize, gurajući Banku Silionske doline /SVB/ u bankrot.

Čelnici ovih kompanija veliki broj otkaza uglavnom pravdavaju argumentom da su previše zapošljavali jer je potražnja za njihovim uslugama naglo rasla tokom pandemije.

Krajem prošle godine, u jednom od prvih masovnih otpuštanja kompanije Meta /Fejsbuk/, čelnik ove kompanije Mark Zukerberg je direktno priznao lošu poslovnu procjenu.

"Na početku kovida svijet se naglo preselio na internet, a nagli rast e-trgovine doveo je do ogromnog rasta prihoda. Mnogi ljudi su predviđali da će ovo biti trajno ubrzanje koje će se nastaviti čak i nakon završetka pandemije. I ja sam to smatrao pa sam donio odluku o značajnom povećanju ulaganja. Nažalost, to se nije odigralo onako kako sam očekivao", napisao je Zukeberg u saopštenju zaposlenima.

Veliki talas otkaza u IT sektoru tokom 2022. i poslovanje lošije od očekivanja bili su okidač za bankarsku krizu sa bankrotom Banke silikonske doline.

Ta banka je uglavnom poslovala sa kompanijama iz tehnološkog sektora, a u njoj su novac držale mnoge kompanije i startapi.

Kako je 2022. bila krizna za IT sektor, tako je sve manje ulagača i fondova htjelo da uloži novac u male tehnološke kompanije i startape.

Kompanije iz tehnološkog sektora, koje su bile većina klijenata SVB, počele su da povlače novac iz banke kako bi podmirili tekuće troškove. Ova banka je bankrotirala 10. marta.