Ne prestaju problemi s glavnim američkim naftovodom

Ne prestaju problemi sa glavnim američkim naftovodom "Colonial", a sve zbog hakerskog napada. To ima vrlo ozbiljne posljedice, a najviše strahuju građani kao potrošači.

Hakerska grupa DarkSide je napala ovaj naftovod, što je primoralo vlast da na šest dana obustavi dotok energenta. Grupa je poručila da im je cilj napada da zarade novac. Nisu željeli otkriti koliko novca traže, ali je online izdanje poslovnog portala Bloomberg objavilo da su tražili pet miliona dolara.

U strahu da će ostati bez nafte, Amerikanci su ranije ove sedmice automobilima pohrlili na benzinske pumpe. Međutim, strahovi su se obistinili. Vašington je u petak ostao bez nafte uprkos tome što je ubrzan dotok ovog energenta.

Ranije je bez goriva ostalo 70 odsto pumpi u Sjevernoj Karolini, te 50 odsto pumpi u Virginiji, Južnoj Karolini i Georgiji. Poteškoće nisu izostale i u drugim saveznim državama američke istočne obale. To se desilo zbog velike potražnje. Nadležni uvjeravaju građane da će se stanje normalizovati, a predsjednik Džo Bajden tvrdi da će se to desiti već ovaj vikend, prenosi "Klix.ba".

Nije samo hakerski napad na naftovod doprinio znatnom povećanju potražnje. Razlog za to je i ublažavanje epidemioloških mjera protiv korona virusa zbog čega su Amerikanci odlučili da više putuju. Za posljedicu je to imalo povećanje cijena nafte. Sada galon benzina košta više od tri dolara i to se desilo prvi put od novembra 2014. godine, prenosi agencija "Reuters".

Koliko je značajan ovaj naftovod pokazuje i to da njime dnevno protiče 2,5 miliona barela nafte, te da čini 45 odsto od ukupnog snabdijevanja istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. Nafta se crpi iz Hjustona kojom se snabdijevaju Luizijana, Misisippi, Alabama, Džordžija, Tennesi, Južna Karolina, Sjeverna Karolina, Virdžinija i Pensilvanija.

Nakon hakerskog napada, za rješavanje problema angažovane su američke obavještajne službe koje su preduzele niz aktivnosti kako bi spriječile dodatne napade na američku naftnu mrežu.