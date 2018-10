Nekad vodeći proizvođač telefona danas grca u dugovima

Finski proizvođač telekomunikacijske opreme Nokia objavio je u četvrtak da je treće tromjesečje zaključio s neto gubitkom, najavljujući nove mjere smanjenja troškova.

U periodu od jula do septembra nekad najveći proizvođač mobilnih telefona na svijetu zabilježio je neto gubitak od 127 miliona evra. U istom periodu lani takođe su poslovali s neto gubitkom, i to od 190 miliona evra.

Ako se isključe promjene valutnih kurseva, neto prihodi porasli su jedan odsto, na 5,46 milijardi evra.

Izvršni direktor Rajev Suri ističe da su knjige nerealizovanih narudžbi na kraju tromjesečja bile pune i da očekuju "početak postavljanja komercijalnih mreža pete generacije prema kraju 2018. godine".

Nokia će ipak pokrenuti novi program mjera štednje koji bi trebao smanjiti troškove poslovanja za 700 miliona evra do kraja 2020. u odnosu na kraj ove godine. Nisu naveli koliko bi radnih mjesta moglo biti obuhvaćeno tim programom. No, prije nekoliko mjeseci sindikati su procjenili da bi u opasnosti moglo biti 10.000 do 15.000 radnih mjesta.

"U našoj je branši ključno da ste konstantno fokusirani na troškove", kazao je Suri.

Nakon što je 2014. godine prodala gubitaško poslovanje s mobilnim telefonima američkom gigantu Microsoftu, finska kompanija je saopštila da će se usredotočiti na infrastrukturu za širokopojasni pristup Internetu.

