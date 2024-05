Nekada obarao rekorde, danas prazan: Tuzlanski aerodrom spao na samo tri linije

TUZLA - Dok je prethodnih godina tuzlanski aerodrom obarao rekorde u broju prevezenih putnika i broju aviolinija, ove godine sasvim druga slika. U ljetnom redu letenja ovog aerodroma trenutno su samo tri destinacije.

Nekada je ova pista bila ispunjena avionima, putnicima. Obaran je i rekord u broju prevezenih putnika. Danas je uglavnom prazna. Tek tri destinacije su aktuelne.

Još je neizvjesno hoće li i kada biti povećan broj linija sa tuzlanskog aerodroma koji se nalazi u nezavidnoj situaciji od kada je Wizz Air ukinuo bazu. Od početka juna kreću čarter letovi za Antaliju i, u odnosu na prethodnu godinu, duplo je veći broj linija, potvrđuje za BHRT Dževad Halilčević, direktor Aerodroma.

"Sa dva na četiri sedmična polaska. Pored postojećeg Free Birda, koji je povećao sa dva na tri polaska, imamo i četvrti od nove kompanije Tailwind, koja će saobraćati subotom", istakao je on.

Što se tiče redovnih, trenutno su aktuelne samo tri linije Wizz aira, za Dortmund, Memingen i Bazel. U toku su intenzivni pregovori sa zainteresiranim aviokompanijama i uvođenjem novih linija, rezultati bi trebali do jeseni biti poznati, a problem je, dodaje Halilčević, na globalnom nivou.

"Obzirom da je, evo, konkretno kod Wizz aira veliki broj aviona na servisu, oko 50, tako i sve ostale aviokompanije su zahvaćene time. Očekujemo da će do jeseni se ti avioni početi vraćati sa servisa, pristizati novi i da će doći do balansa", navodi on.

Dok se vode pregovori, a radna mjesta trenutno nisu ugrožena, iz SDP-a traže održavanje tematske sjednice Skupštine, navodeći u zahtjevu da zahtijevaju odgovore.

"Podaci o broju prevezenih putnika i broju letova u februaru, martu i aprilu upućuju da je stanje alarmantno i da je aerodrom pred zatvaranjem", kaže Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK i dodaje:

"Aerodrom Tuzla je jedno od strateških preduzeća i sigurno da ćemo podržati sve napore menadžmenta i njihovih organa."

Dugogodišnji novinar Zlatko Dukić problem vidi u dvije političke struje na različitim nivoima, pa se prepucavanja reflektuju i na građane.

"Ti problemi se ne rješavaju jer viši nivoi vlasti nisu u najboljim odnosima sa nižim, kantonalnim i to se onda s kamatama naplaćuje", ističe Dukić.

I dok tuzlanski aerodrom i njegovi uposlenici čekaju bolje dane, ostaje nada da će razvoj strateških preduzeća biti primarni cilj donosiocima odluka, umjesto prepucavanja i prebacivanja odgovornosti, prenosi BHRT.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.