Nekvalifikovanih radnika najviše na birou

Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Srebrenici registrovane su ukupno 1.694 osobe, od kojih 1.211 traži zaposlenje, dok ih je 483 prijavljeno radi ostvarivanja nekih zakonskih prava po osnovu nezaposlenosti, izjavio je službenik ovog biroa Veljko Petrović.

Prema njegovim riječima, broj nezaposlenih u ovoj opštini stagnira.

On je to potvrdio podacima za prošli mjesec kada se na evidenciju prijavilo 29 nezaposlenih, a u istom periodu 21 osoba je dobila zaposlenje, a još 11 je brisano sa evidencije po raznim osnovama, što pokazuje da je za tri osobe manje nezaposlenih na kraju septembra u odnosu na kraj avgusta.

Među nezaposlenima i dalje je najviše nekvalifikovanih radnika 448, a posao traži još 29 polukvalifikovanih, 313 kvalifikovanih i tri visoko kvalifikovana radnika.

Zaposlenje aktivno traži 300 osoba sa srednjom i 15 sa višom stručnom spremom.

Na evidenciji nezaposlenih je i 18 osoba sa završenim trogodišnjim studijima, 67 sa četvorogodišnjim fakultetima, sedam sa završenim master studijima, te po jedan magistar i doktor nauka.

Jedini doktor nauka na evidenciji biroa je bivši političar Sadik Ahmetović, koji nije dobio povjerenje birača na prošlogodišnjim opštim izborima.

Od 1.211 osoba koje aktivno traže posao 506 je žena, kao i 84 bivša borca Vojske Republike Srpske.

Prema starosnoj strukturi, najviše nezaposlenih je u najproduktivnijoj radnoj dobi od 30 do 50 godina.

Posao traže 22 radnika dobi do 20 godina, od 20 do 30 godina 263 osobe, a u dobi od 30 do 40 godina života radno mjesto očekuje njih 308.

Zaposlenje traži i 339 osoba između 40 i 50 godina starosti, 214 sa 50 do 60 godina i 77 starijih od 60 godina.