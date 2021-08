Nema skoka cijena goriva u Srpskoj

BANJALUKA - Do poskupljenja goriva u Republici Srpskoj neće doći u narednih 15 dana, iako je prethodnih dana na svjetskom tržištu došlo do većih promjena u visini cijena sirove nafte.

Naime, cijene nafte na svjetskom tržištu prošle su sedmice porasle za više od 10 odsto, što je najveći sedmični skok u prethodnih godinu dana, a kao razlog za ovako nagli skok cijena se navodi uragan "Ida", zbog kojeg je bio zatvoren veliki dio proizvodnje nafte u Meksičkom zalivu.

Naftne kompanije počele su u četvrtak evakuisati radnike s platformi, a u petak je bilo ugašeno već 59 odsto proizvodnje, odnosno dnevno je, pred dolazak oluje, bila suspendovana proizvodnja 1,74 miliona barela.

Uragan "Ida" juče je izgubio na intenzitetu, zbog čega je došlo do privremenog pada cijena, a kako su naveli svjetski analitičari, upravo će ovaj uragan diktirati cijenu nafte na kratkoročnom nivou.

Kako je za "Nezavisne novine" rekao Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS, prošle sedmice berza je bila u porastu, odnosno cijena sirove nafte Brent danas iznosi 63 dolara po toni ili 72 dolara po barelu.

"Dakle, ovo je svakako bio porast, ali se on neće odraziti na maloprodajne cijene na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj", kazao je Trišić.

Dodao je da se trenutno cijene goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj kreću od 2,11 do 2,18 KM za BMB95, od 2,04 do 2,15 KM za ED5, a TNG od 1,11 do 1,17 KM.

"Cijene zavise i od distributera i regije. Visina cijena neće rasti, ali to svakako zavisi i od ulaznih cijena, te od dinamike berzanskih kretanja", objasnio je Trišić.

Prema njegovom mišljenju, u narednih 15 dana neće doći do skoka cijena goriva u Srpskoj.

Naglasio je da faktori nestabilnosti mogu da budu dešanja na svjetskom nivou, a posebno ona geopolitička.

"Prvenstveno aktuelna kriza u Avganistanu može da bude faktor nestabilnosti cijena berzanske robe, kao što su nafta, željezo, bakar i slično", rekao je Trišić za "Nezavisne", dodajući da naftni sektor ima dovoljno zaliha.