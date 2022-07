Nemanja Antić za "Nezavisne": Mi smo sada u trećem talasu e Trgovine

Trenutno, neizostavna i aktulena tema eTrgovine koja se sve više spominje u našoj regiji.

"Nezavisne novine" i Srđan Bjelić, donose sve detelje i pojedinosti eTrgovine na našim prostorima.

Reprezentativan sagovornik g. Nemanja Antić novi je Digitalni sagovornik, koji otkriva sve prednosti, šanse i mane ove vrste posla u našoj regiji i svijetu iz svog ličnog iskustva.

NN: Kako vidite segment eTrgovine na našem tržištu trenutno i u odnosu na raniji period? Koje su prednosti i nedostaci i da li je to ista vrsta biznisa kao prije?

Nemanja Antić: Naš market je mala, korpa je niska, prosek je oko 30 eur po kupcu po kupovini. Dubina prodaje je "ništa", kupac malo puta godišnje kupuje na jednom sajtu u odnosu kako se to radi u EU i USA, ali naš market je itekako razvijen, ako se uđe u kvalitet ukusa tog kupca. Mi smo sada u trećem talasu e Trgovine u BIH i Srbiji. Prvi talas, svakakve robe za svačije ukus, drugi talas je bio plaćene reklame za određene brendove i robne marke. Kada vas "spamuju" da kupite neki brend ili neki artikal i sve rade preko poluge digitalnog marketinga. Treći talas, u kome smo mi sada (BIH i Srbija) je visoko specijalizovani ukus i očekivanje potrošača, akcenat nije na ceni, već na retkosti artikla, specijalizaciji robe, pakovanju, brzini dostave, informacija na sajtu, slika, video, komentari o tom artiklu. Korisnost artikla za konkretnog kupca, kako je u USA tako je i kod nas. Prednosti e Trgovine kod nas su niska konkurencija, jer smo podneblje gde ljudi baš i ne vole da rade mnogo. Retki su u oni koji rade 9h do 17h, ja recimo radim 16h na dan, 6 dana. Nedostaci e Trgovine kod nas su niske prosečne plate, državna regulative, infrastruktura putne mreže i dostupnost brzog Interneta. Recimo, nepoverenje građana, i dalje se plaše “da će ciglu da dobiju u paketu”. Biznis je danas 2022. sve teži da se obavlja u e komercu, konkurencija je rastuća, dolaze strani sajtovi i veći igrači. Sada za jednog kupca imate 10ak sajtova gde on može istu robu da kupi, to je konkurencija i nije prijatna. Zabluda je da se e komerc danas moze jeftino i na malo raditi. To je posao, biznis kao i svaki drugi. Troškovno intenzivan, tehnoloski radnici, magacini, padajuce marže na robu, trošak reklame je sve veći.

NN:.Vlasnik ste Military Shop u Beogradu. Koji su Vaši relevantni pokazatelji u smislu korisnika, proizvoda, KPI, marketinga i u kojim zemljama poslujete?

Nemanja Antić: Mi, kao Military Shop grupa poslujemo u Srbiji, BIH, Makedoniji, Crnoj Gori, Mađarskoj i Albaniji. Svuda kao isti e komerc model, pod stim logom-brendom i imenom, sa istim ili slicnim asortimanom robe.

Naša robe military, odeća, obuća, rančevi, jakne, čizme, nožići, Zippo upaljači, torbice, opasači, airsoft i lovačka oprema. Što se korisnika tiče, postigli smo 150.000 pratilaca na Fecebook, 50.000 pratilaca na Instagramu i to je mnogo. Na you tube kanalu imamo po 70.000 pregleda za neke sadržaje, a to je enormno jer je recenzija artikla u pitanju. Na Tiktoku imamo preko 100.000 pregleda po nekim artiklima. Određene proizvode smo prodali preko 20.000 komada, to je neverovatno od jednog artikla. KPI poseta sajtu je oko 2 miliona svake godine, a to je naša glavna mera. Od nje dalje preko levka funnela dobijamo konverzije, koje isporucujemo i naplaćujemo. Imamo jako mali broj povrata i zamena robe. Markting je bitan deo našeg poslovnog modela: tv reklama, radio reklama, nekada i banere na drugm sajtovima. Ogroman broj referala, mreže Twiter, Tiktok, Facebook, Instargam i You tube. Plaćene reklame imamo na Instagramu i Facebook I to su i dalje dva glavna kanala distribucije reklame, za sada su neprevazidjeni.

NN: Nemilosrdnа je konkurencija na Internetu. Koji su po Vama koraci, da bi se određeni proizvod pozicionirao na tržištu i našao put do krajnjeg korisnika i šta će ga zadržati da se ponovo vrati da uzme neki dodatni proizvod od istog ponuđača?

Nemanja Antić: Konkurencija je rastuća kriva. Pre su se samo klinci i mladi bavili e komercom. Pre 10 godina, a sada i stari bisnisi i tajkuni ulaze u taj sektor. Sa njima je teško, uvek ih neka država pomaže i gura. Sve je teže, put do krajnjeg korisnika najpre može sa najnižom cenom da se postigne, to je nasa strategija. Zatim jako dobar opis, jako kvalitetne slike, video prikaz, to je jako bitnо. Osim toga, potrebno je da imate specifičan artiklal, koji ima samo kod vas, ili da je vaša grupa kupaca jako specificna. Da možete oko tog artikla da ispricate neki priču, kampovanje, lov, sport, trčanje, pucanje, trening. To je tema koja može da se doživi, da se prepriča, da se ispriča, da se približi kupcu, ljubitelju sporta i outdoor aktivnosti.

Morate da imate efekat pričanja priče, u pozitvinom smislu. Kupci se kod nas vraćaju na ponovne kupovine jer: imamo najbolji korinički servis, isporuka za 1 dan, zamena moguća, ljubazno osoblje, fer cene. Cena prati vrednost artikla, jako specifična roba. Imamo prodaja robe na čekove na rate, na kartice, na 12/24 rate.. pa gde to ima…(osmijeh)

NN: Svjedoci smo svjetske krize, inflacije, recesije i dodatnih otežavajućih okolnosti. Šta biste preporučili privrednicima i osobama koje sad odlučuju da uđu u “samostalne” preduzetničke vode. Gdje je najbolje investirati i da li ima “sigurno” područje? Da li se npr. isplati ulaganje akcija u svjetske gigante kao što je Tesla, Google, Apple, Amazon?

"Kriza je došla i do nas, mi smo malo robno tržište, takve ništa ne zaobilazi, jer smo ovisnici od strane robe i stranog kapitalali BIH i SRB".

Svedoci smo rasta troškova ličnih i poslovnih, naša inflacija nije izazvana štampanjem dinara ili marke, vec uvoznog karaktera, to je najgore moguče stanje jer nemamo prilike da povećamo plate zaposlenima, niti građanima, a cene roba i usluga koje plaćamo samo rastu i samo će da rastu. Unutar USA je to čista situacija, rastu cene - rastu plate, a isti je broj prodatih atikala.

Kod nas rastu ulazne cene preko troškova, a ako povećas cene u radnjama prodaja opada 10 do 50%, to je put u bankrot i mnogi ce i da propadnu.

Ako polazite u preduzetničke vode, birajte delatnosti koje ne zahtevaju finansijska ulaganja, marketing recimo, savetovanje, konsalting, razrada projekata, biznis planova, programiranje, edukaciju. Jer tu ako van ne krene, samo ste vaše vreme “zijanili”, ne i mnogo para. Takođe, svako ko pokrene Biznis mora da razume da je to stres, ulaganje, odricanje, i najcesce bankrot. Biznis je psihološka odrednica, gubitak je najčešći scenario, morate to da znate. Znajte da Biznis i nije za svakoga, pošteno je biti zaposlen negde od 9h do 17h… nije to ništa loše… Ako zelite da investirate, znajte ovo: 1) to je ulaganje na 10 plus godina, jer tada ne placate porez 15% na kapitalnu dobit, 13% u BIH 2) to je ulaganje novca koji vam ne treba, ulazite samo novac od kog ne zivite, ponašajte se kao autopilot, recimo mesečno 100 ili 1000 eur ulazite, ko koliko može 3) I to samo sigurne plasmane na berzi recimo USA market, pogledajte listu akcija Dividend Kings i Dividendt Aristokrats, to su firme koje postoje po 40-50 godina, a decenijama isplaćuju sigurne dividende, isplata dividende koje primate su već oporezovane, to što vama legne na račun je vec oporezovano, te ne morate da se plašite oporezivanja dodatnog . Ulaganje u blue chipove je OK strategija, to je market koji raste 5 do 15 posto prosečno svake godine ali ima i padova. Google, Apple, Amazon, sve to je mnogo već poraslo po 100 200 300x. Znaci tu se pre svega ocekuje pristojan prirast, nista spektakularno. Deo novca možete da se ima u nekom Google, ipak je to pretraživač broj jedan. Apple ipak je to mobilni telefon broj jedan, takođe obe te firme imaju i najbolje razvojne projete, AI, DT, IT, ML, sve nove tehnologije se baš tu započinju.

NN: Vi ste napustili državnu ustanovu i prešli u preduzetnički biznis. Na kraju našeg druženja, isto pitanje za sve naše Digitalne sagovornike, postavljamo i Vama. Koja je tajna uspjeha, da li postoji recept za uspješan biznis?

Postoji samo recept za neuspešne osobe, i samim tim recept za neuspešne biznise. Pa se od toga ide sistemom eliminacije do onih biznisa koji će na kraju da ostanu i time de factu da budu i uspešni. Reći ću vam kako ne možete da uspete: ako radite 9 do 5, ako ne radite subote i nedelje, ako se ne edukujete usput sve vreme, ako ne gradite partnerstva, ako ne poštujete državu, kupce, saradnike, dobavljače. Ako očekujete prinos i prirast preko noći, ako mislite da je uspeh bacanje jamba, pa kao neko uspe neko ne. Ukoliko niste uporni nećete uspeti, ako ne gledate dugi rok nećete uspeti ni u kratkom, ako niste optimista nećete uspeti, ako ne pomažete okruženje nećete uspeti, ako lično niste ostvareni nećete uspeti, ako se ponašate kao ostali ljudi uspećete u proseku kao ti ostali, ako ne umete da istrpite kritike padove neuspehe poraze lične- poslovne emotivne, a sve je povezano, i ovo nije kraj to je za 2022, a kroz vreme lista se samo širi i širi Da tajna uspeha postoji, nikada ni jedan Biznis koji je uspeo ne bi propao….imajte to na umu.

Srđan Bjelić je Rukovodilac Sektora za prodaju poslovnih rješenja u kompaniji Mtel a.d. Banjaluka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji više stotina telekomunikacionih i ICT projekata u privatnom i javnom sektoru BIH. Autor je prve mobilne aplikacije "Nikolaj" za pretragu Svetinja SPC na području zemalja bivše Jugoslavije.