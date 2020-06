Neočekivan pad cijena povrća na kvantaškoj pijaci u Bijeljini

BIJELJINA - Na kvantaškoj pijaci u Bijeljini vreća od 10 kilograma krastavaca juče se mogla kupiti za jednu marku, što je šokiralo i kupce, ali i proizvođače i prodavce.

Cijena je prethodnih dana bila mnogostruko veća, ali je zbog velike ponude robe domaćih poljoprivrednih proizvođača došlo do naglog pada.

Vreća krastavaca od 10 kilograma juče se na kvantaškoj pijaci mogla kupiti i za jednu marku. Šta je uticalo na toliki pad cijene, s obzirom na to da je početkom sedmice ta ista količina koštala 15 maraka.

Poljoprivredni proizvođač Milan Dedić kaže da nema pravila na pijaci kada je riječ o cijenama. Smatra da je glavni razlog ovako niskoj cijeni krastavaca prevelika ponuda i toplo vrijeme.

Proizvođač Mirsad Alić kaže da će sve dovezene količine sada morati da baci, jer je povrće uvenulo od toplote, a nema kupaca.

“Ovdje ima krastavca od 13 maraka koji sam platio, za dan mu je pala cijena na marku”, kaže Alić.

Aco Živanović, jedan od najvećih semberskih povrtara, kaže da su cijene izuzetno niske s obzirom na ulaganja koja su imali.

On je pojasnio da je prva cijena paprike bila 2,5 KM za kilogram, a da je ona sada snižena na 1,60 do 1,50 maraka i da je to mala cijena. Istovremeno se pribojava i šta će se sa cijenama još kasnije dešavati.

Tokom ove sedmice došlo je do naglog pada cijene povrća. Dok je u ponedjeljak karton kupusa koštao 20 maraka, danas se ista količina može uzeti za osam do deset maraka.

(RTRS)