Nestašica pilećeg filea širom BiH

SRBAC, TEŠANJ - Povećana potražnja, ali i povećana kontrola uvoza i slabiji prirast tovnih pilića zbog visokih temperatura uticali su na to da na policama širom BiH dođe do nestašice pilećeg filea.

Naime, kako kaže Edin Jabandžić, predsjednik Koordinacionog odbora peradara, živinara BiH i izvršni direktor kompanije "Madi" iz Tešnja, razlog nestašice je povećana potražnja za pilećim fileom jer je veliki dio ljudi iz dijaspore došao u naše krajeve.

"Pored povećane potražnje, imamo i problem sa vrućinama, koje su prouzrokovale slabiji prirast životinja, a pored toga imamo problem sa uginućima živine na farmama od toplotnog udara", kazao je Jabandžić i dodao da se nada da će u narednih deset dana doći do stabilizacije na tržištu.

"Cijena pilećeg filea dostigla je 9,5 KM, upravo iz razloga što je došlo do velikog poskupljenja hrane za živinu, tako da je moralo da dođe do viših cijena naših proizvoda", kazao je Jabandžić.

Dodao je da je poskupljenje piletina na prostoru BiH praćeno svjetskim trendom stalnog poskupljanja stočne hrane.

"Nadam se će se to u narednom periodu zaustaviti, ali to niko ne zna, jer mi smo ovdje tako malo tržište i od nas sigurno ništa ne zavisi, mi pratimo ulazne cijene, pratimo cijene žitarica i kako one skaču, mi smo prisiljeni da podižemo cijenu piletine", kazao je Jabandžić.

Da je primjetno da je već duži period nestašica pilećeg filea na tržištu, kaže i Velibor Popović, direktor firme "Perutnine Ptuj" iz Srpca.

"Jedan od razloga nestašice je to što ugostiteljski sektor radi punom parom, došlo je puno ljudi iz dijaspore i samim tim je povećana potrošnja", kazao je Popović.

Kako je rekao, još jedan razlog manjka pilećeg filea je i povećana kontrola uvoza, prvenstveno iz Turske.

"Na naše tržište je stizalo meso sumnjivog porijekla, koje je dolazilo u našu zemlju u smrznutom stanju, da bi naknadno bilo odleđivano i prodavano kao svjež file", kaže Popović.

Ističe da su domaći proizvođači peradi godinama muku mučili kako da proizvod plasiraju na tržište te da je piletina bila ispod cijene.

"Potrošači ne treba da budu u panici, neće faliti pilećeg bijelog mesa. Iskreno, nismo očekivali baš ovakvu potražnju. Јa garantujem da ćemo kroz desetak dana, dok se ljudi iz dijaspore vrate i dok prirodno padne potražnja, imati dovoljno robe na policama", kazao je Popović.

Vlasnik jedne roštiljnice iz Laktaša kaže da već nekoliko dana imaju problema sa nabavkom svježeg pilećeg fila.

"Moramo svakodnevno dolaziti u Banjaluku po svježi file, ali u tržnim centrima ne možemo kupiti više od dva kg pilećeg bijelog mesa, jer se trgovci pravdaju da imaju takva uputstva od svojih nadležnih", požalio se on.