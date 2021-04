Nestašica sitne cigle u punom jeku građevinske sezone

BANJALUKA, BIJELJINA - Iako je građevinska sezona u punom jeku i potražnja za građevinskim materijalom poput sitne cigle ogromna, većina trgovina širom Republike Srpske je nema na stanju, te se ne zna ni kada će je tačno moći nabaviti.

Kako su za "Nezavisne" rekli u više prodavnica građevinskog materijala, razlog za to je što je slaba proizvodnja sitne cigle ili je u zastoju, te im je dobavljači ne mogu dostaviti.

Zbog ovoga su u nepovoljnom položaju kako prodavnice građevinskog materijala, koje, iako postoji velika potražnja za sitnom ciglom, nemaju mogućnost da je prodaju, tako i kupci, koji ne mogu izvoditi radove jer nemaju ciglu gdje kupiti.

Iz firme "1. maj" iz Banjaluke, koja se bavi snabdijevanjem građevinskim materijalima, rekli su da na stanju nemaju sitne cigle, a nadaju se da bi možda mogla doći za petnaestak dana od dobavljača iz Srbije.

"Dobavljači nam još nisu dovezli robu, tako da to nije do nas. Fali još nekog građevinskog materijala, ali to je sasvim normalno, jer roba dolazi i odlazi kroz kupovinu i prodaju. Velika je potražnja za sitnom ciglom", kazali su u ovoj firmi.

Iz preduzeća za proizvodnju, promet i usluge, građevinskog materijala, crne i obojene metalurgije "MZ promet" iz Bijeljine rekli su za "Nezavisne" da sitne cigle neće imati sigurno do maja.

"Dobavljači su nam javili da je neće sigurno moći isporučiti do maja. Koliko sam upoznata, nijedna prodavnica građevinskog materijala nema na stanju sitne cigle jer se ona uopšte trenutno ne proizvodi. Mi je već nemamo na stanju desetak dana, a potražnja je sve veća i veća", rekla je radnica ove firme iz Bijeljine.

Iz stovarišta građevinskog materijala "Medex" u Banjaluci istakli su da već skoro dva mjeseca nemaju sitne cigle, kao i da fali drugog građevinskog materijala.

"Koliko smo upoznati, slaba je proizvodnja sitne cigle, pa ju je teško nabaviti. Ne znamo još kada ćemo je imati na stanju, sve je do dobavljača, koji je trenutno ne mogu nabaviti", kazali su iz ove firme.

Iz prodavnice građevinskog materijala "Mitrofinal" u Doboju kazali su takođe da nemaju na stanju sitne cigle već skoro mjesec dana, te da ne znaju kada bi je mogli dobiti.

Saša Grabovac iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT rekao je za "Nezavisne" da je očigledno da potražnja za građevinskim materijalom raste s obzirom na veliki porast stambene gradnje, pogotovo u većim gradovima.

"Sitna cigla se ne proizvodi u većim količinama, pa se ljudi snalaze na razne druge načine. Jedan od razloga nedostatka sitne cigle jeste možda i taj da zbog pandemije virusa korona ljudi neće ići na ljetovanja pa sve više žele graditi i adaptirati vikendice za koje se ovaj građevinski materijal najviše koristi", naveo je Grabovac.

Rajko T. iz Prijedora, jedan od kupaca koji je u potrazi za ciglom, kazao je da je već danima pokušava nabaviti, ali bezuspješno.

"Namjeravam u sklopu porodične kuće da napravim veću pecanu, međutim ne mogu pronaći sitnu ciglu. Bio sam i u prodavnicama građevinskog materijala, kao i stovarištima, ali nisam je ni u jednoj još pronašao", rekao je ovaj Prijedorčanin.

Kada je u pitanju situacija s materijalom potrebnim za gradnju, podsjećamo da smo nedavno pisali da su cijene proizvoda i robe od željeza i čelika u Republici Srpskoj porasle čak i za 60 odsto, a u kompanijama koje se bave prodajom ovih metala predviđaju da bi moglo doći i do novih poskupljenja.