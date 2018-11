Nijemci pokrenuli stranicu za savjetovanje potencijalnih radnika

Ministarstvo ekonomije i energetike, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja i Savezna egencija za rad Njemačke pokrenuli su internet stranicu "Make it in Germany", na kojoj svi zainteresovani mogu da dobiju savjete kako da dođu do posla.

Stranica služi za informisanje internacionalne radne snage o prilikama za karijeru u Njemačkoj. Portal je dio ofanzive Njemačke u potrazi za kvalifikovanom radnom snagom s ciljem da se osigura dovoljan broj stručnjaka u oblastima u kojima nedostaje kvalifikovanih radnika.

Njemačke vlasti preko ove internet stranice pružaju informacije o dobijanju posla i radne vize, ali i objavljuju konkurse za otvorena radna mjesta, uputstvima kako ispuniti aplikacije, gdje ih poslati i koga kontaktirati.

Stranica je dostupna na više jezika, između ostalih i na srpskom, a osim detaljnih uputstava ponuđen je i broj telefona na kojem se mogu dobiti sve ostale informacije, prenosi "Avaz".

Razvijena je i posebna aplikacija za mobilne telefone preko koje je moguće da se prijavite za dobijanje njemačkih dokumenata ako ispunjavate posebne uslove.

Između ostalih, oblasti kojima fali radne snage su IT stručnjaci, inžinjeri, njegovatelji, ljekari i druge.

"Ako ste stručni u svom poslu, univerzitetska diploma vam i nije potrebna da biste dobili posao u Njemačkoj", navodi se.