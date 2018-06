Nikad bolja ponuda mobitela i tableta u BH Telecomu

BH Telecom nagrađuje svoje korisnike do sada najboljom akcijskom ponudom mobitela i tableta, uz mobilne, moja TV, fiksne ili internet usluge. Ova posebna ponuda vrijedi za privatne i poslovne korisnike.

Korisnici Ultra usluge koji odaberu jedan od pretplatničkih paketa, novi korisnici BH Telecoma ili postojeći korisnici koji obnove svoj ugovor na nova 24 mjeseca imaju mogućnost odabira bilo kojeg od 8 atraktivnih modela uređaja, 5 mobitela i 3 tableta, po promotivnim cijenama od 1 KM jednokratno, ili 1 do 12,99 KM mjesečno ovisno od korištenog tarifnog paketa.

Riječ je o najatraktivnijoj ponudi na tržištu do sada, koja će zasigurno privući veliku pažnju korisnika. Ova akcijska ponuda traje do 31. avgusta ili do isteka zaliha. Više informacija zainteresovani korisnici mogu saznati putem web stranice www.bhtelecom.ba i besplatnih kontakt telefona: 1444 za privatne korisnike ili1322 za poslovne korisnike.