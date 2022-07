Nikad manje otkaza u Njemačkoj: Nedostaje radnika, zadržavanje kadra prioritet

​Mnoge firme u Njemačkoj očajnički traže zaposlene, ali ih ne mogu pronaći.

Nakon korona krize mnoge firme u Njemačkoj sada se suočavaju s nedostatkom radnika.

Do nedostatka kadrova je došlo zbog činjenice da su neke kompanije tokom krize zapošljavale manje radnika. Neke su na to bile primorane, a neke su same odlučile otpustiti dio radnika.

Zbog toga danas u Njemačkoj, po riječima stručnjaka, nedostaje radnika u svim industrijama. Nedostatak radnika je vidan u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, ustanovama za njegu, medicinskim ordinacijama, a posebno u zračnim aerodromima.

Njemački mediji pišu kako je zabilježen i manji broj otkaza.

Tokom krize mnogi su poslodavci iskoristili skraćeno radno vrijeme i na taj su način izbjegli otkaze.

"Mnogi su takođe pokušali zadržati svoje ljude jer je nedostajalo kadrova", rekao je stručnjak za istraživanje tržišta rada.

A zaposlenici su se suzdržali i od davanja otkaza zbog slabe perspektive na tržištu rada.

Prema Državnoj agenciji za zapošljavanje ljudi koji su tokom krize ostali bez posla potražili su posao u drugim sektorima.

Prema novoj studiji Instituta njemačke privrede, posebno su hoteli i restorani izgubili mnogo zaposlenika koji su se prebacili na maloprodaju, transport i logistiku.

Prema podacima Njemačkog zavoda za zapošljavanje, u ugostiteljstvu je u prvoj godini korone izgubljeno oko 47.000 radnih mjesta.

U vazdušnoj industriji zabilježeno je 13 odsto manje zaposlenika.

Normalizacija tržišta rada moguća je tek iduće godine.

"Sve industrije pogođene koronom sada imaju isti problem. Sve žele pokriti svoju nagomilanu potražnju u isto vrijeme i u kratkom roku", rekao je stručnjak. Ali tržište rada sebi to ne može priuštiti tako brzo, prenosi Fenix.magazin.