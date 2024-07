Nikad više lažnjaka omiljene namirnice

​U Evropskoj uniji broj slučajeva prevare i pogrešnog označavanja maslinovog ulja dostigao je rekordan nivo, a samo u prva tri mjeseca ove godine zabilježeno je 50 slučajeva.

Pretpostavlja se da su do toga doveli porast troškova proizvodnje, ali i pad nivoa proizvodnje uslovljen klimatskim promjenama, pa je došlo do pojave paralelnog tržišta, piše "The Guardian".

Cijena maslinovog ulja se više nego udvostručila od 2018. godine, uz proizvodnju pogođenu ekstremnim vremenskim prilikama izazvanim klimatskom krizom i drugim faktorima.

Kako je cijena porasla, tako je rastao i broj pogrešnog označavanja, potencijalnih prevara i bezbjednosnih slučajeva koji uključuju kontaminirana ulja.

U prvom kvartalu 2018. EU je zabilježila samo 15 takvih slučajeva, dok je u istom periodu ove godine došlo do trostrukog povećanja.

Međutim, ovi slučajevi su samo oni koje su države članice otkrile i prijavile Generalnom direktoratu EU za zdravstvo i u taj broj nisu uračunati domaći slučajevi, pa se pretpostavlja da je broj prevara znatno veći.

Izvještaji o incidentima uključivali su ulja kontaminirana nedozvoljenim supstancama kao što su pesticidi, mineralna ulja i jedan slučaj gdje su otkriveni fragmenti stakla.

Takođe je bilo mnogo slučajeva gdje je ekstra djevičansko maslinovo ulje ocijenjeno kao falsifikovano, na primjer miješanjem sa uljima lošijeg ili jeftinijeg kvaliteta, slučajeva gdje je djevičansko maslinovo ulje označeno kao ekstra djevičansko i nekoliko slučajeva pogrešnog ili lažnog označavanja porijekla.

Kao jedan od primjera list navodi Njemačku, gdje je u februaru zabilježen slučaj ulja iz Izraela čiji se kvalitet smatra neprikladnim za ljudsku ishranu bez dalje rafinacije, a koji se prodavao kao "ekstra djevičansko maslinovo ulje".

EU je uvela nova pravila o provjeri usaglašenosti marketinških standarda za maslinovo ulje, kao i metode za njegovu analizu, u julu 2022. godine.

"Godišnji veći prijavljeni broj obavještenja dokaz je bolje razmjene nadležnih organa država članica i njihove budnosti prema prevarama u lancu poljoprivrede. Komisija ima nultu toleranciju na prevaru. U cilju obezbjeđivanja kvalitetnog maslinovog ulja potrošača u EU, Komisija organizuje godišnje radionice i podstiče saradnju između zemalja EU kako bi se osiguralo da se ove provjere pravilno sprovode i obezbijedila razmjenu relevantnih informacija za one koji rade na maslinovom ulju", rekao je portparol Evropske komisije.

Profesor bezbjednosti hrane na Kvins univerzitetu u Belfastu, Kris Eliot rekao je da iako posljedice konzumiranja kontaminiranog maslinovog ulja mogu biti ozbiljne, malo je vjerovatno da će se ono pojaviti na policama velikih supermarketa.

"Većina ljudi koji varaju verovatno će to učiniti u oblastima gde nema nadzora. Mala preduzeća ili prehrambene usluge su podložnije prevari", rekao je on.

Kako navodi Gardijan globalno zagrevanje dovelo je do pada nivoa proizvodnje maslinovog ulja poslednjih godina, a usevi u Španiji, koja je proizvela više od polovine svetskog maslinovog ulja u 2018-19, pogođeni su sušom i toplotnim talasima od više od 40 stepeni Celzijusa.

Privremeni podaci Međunarodnog savjeta za masline pokazuju da se očekuje da će globalni nivo proizvodnje pasti na 2.4 miliona tona u 2023/24, što je za 27 odsto manje u odnosu na 2018/19 i niže od 2.6 miliona tona u projektovanim nivoima potrošnje.

To je uticalo na porast cijena maslinovog ulja, pa je tako 100 litara ekstra djevičanskog maslinovog ulja iz Haena u Španiji koštalo 787 evra u novembru prošle godine, u odnosu na 262.50 evra prije pet godina prije toga, prenosi "b92".

