Nikolić: Ne postoji zakonski osnov da se "Prime" povuče sa tržišta

BANJALUKA – Napitak "Prime" koji je izazvao pomamu među mladima i u Srpskoj, osim što je skup, kako su nedavno pisale "Nezavisne novine" i štetan je po zdravlje djece.

Dušanka Nikolić, portparol Inspektorata RS, istakla je za "Nezavisne novine" da je riječ o energetskom piću čija je maloprodajna cijena visoka, a da je u javnosti popularno među tinejdžerima i mlađom populacijom jer ga reklamiraju poznati influenseri.

"Taj proizvod prema kategoriji proizvoda spada u potpunosti ispravan. Zadovoljava sve potrebne kriterijume, količine kofeina u uredno deklarisane, na njima su naznačena upozorenja da nije preporučljivo za upotrebu trudnicama, djeci mlađoj od 15 i 18 godina, jer ima različitih proizvoda istog proizvođača", rekla je Nikolićeva.

Ona je dodala da ne postoji zakonski osnov da se taj proizvod povuče sa tržišta, niti da kažnjavaju trgovce jer ga prodaju.

"Suština stvari je da roditelji trebaju malo više pažnje da povedu o tome šta djeca kupuju, a to zavisi od džeparca kojim raspolažu jer moram reći da cijena ovog napitka je prilično visoka za naše uslove", navela je Nikolićeva.

Dragana Lošić, spec. nutricionizma, za "Nezavisne novine" ranije je pojasnila koliko su ova pića nezdrava te zašto djeca ne treba da ih piju.

"Voda je glavno piće za sve starosne grupe, a posebno za djecu. Zbog epidemije dječje gojaznosti i činjenice da zaslađeni napici, kao što su voćni sokovi, brzo dižu glukozu, a potom i insulin, Američko društvo za pedijatriju je njihov dnevni unos ograničilo na 150 ml. Dok je djeci potrebno ograničiti dnevni unos običnih voćnih sokova, tako im se zabranjuje i uzimanje energetskih pića u koja ubrajamo i trenutno popularno piće Prime Energy. Pored ovog pića, koje sadrži oko 200 mg kofeina, imamo i Prime Hydration bez kofeina. Oba pića sadrže mješavinu kokosove vode, elektrolita, sukraloze, kalijum acesulfama (vještačkih zaslađivača) i prirodnih aroma. Iako u ova pića nije dodat šećer, ipak sadrže vještačke zaslađivače za koje su novije studije pokazale da negativno utiču na zdravlje crijevne flore te opšte zdravlje", istakla je Lošićeva.

Kako je navela, Prime Hydration takođe sadrži i BCAA, supstance važne za rast mišića, ali u nedovoljnim količinama.

"Prime Hydration nije za djecu mlađu od 15 godina, dok Prime Energy nije za mlađe od 18 godina, zbog visokog sadržaja kofeina koji najviše negativno utiče na centralni nervni sistem te može dovesti do anksioznosti i problema sa spavanjem. Takođe, kofein ubrzava srčani ritam i povećava krvni pritisak. To može biti kobno za omladinu koja nije svjesna da ima neki urođeni srčani problem jer vještačkim stimulansom, kao što je kofein, izazvani ubrzani rad srca nije lako umiriti, kao što je to slučaj sa prirodno povećanom srčanom frekvencijom nakon trčanja ili neke druge fizičke aktivnosti", kazala je ona.

