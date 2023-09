Niska otkupna cijena gasi malinarstvo

BIHAĆ - Situacija u proizvodnji malina na području Unsko-sanskog kantona nikada nije bila gora, a zbog niske otkupne cijene ove godine mogla bi se potpuno ugasiti na ovim prostorima.

Ovo tvrdi Emir Mahmutović, predsjednik Udruženja malinara USK, ističući kako otkupljivači nude mizerne cijene koje se kreću od 2,5 do tri marke po kilogramu.

"Ako imamo u obziru da je prije dvije godine otkupna cijena iznosila od osam do 10, a da se prošle godine kretala od pet do šest maraka po kilogramu, dolazimo da zaključka da se proizvodnja više ne isplati. Sve je drugo poskupjelo, od repromaterijala i goriva do radne snage, tako da se ni troškovi proizvodnje ne mogu podmiriti, a o nekoj zaradi da se i ne govori", istakao je Mahmutović.

Prema njegovim riječima, ovakva cijena uslovljena je prošlogodišnjim problemima i nemogućnošću da se malina s ovih prostora plasira na evropsko tržište.

To je otkupljivačima stvorilo velike probleme, jer su ogromne količine malina dugo bile uskladištene u hladnjačama, pa su na kraju morale biti uništene.

"Otkupljivači se pravdaju time što oni, prilikom prodaje, ne mogu dobiti odgovarajuću cijenu ploda. Ako ostane ovako, ovo bi mogla biti najteža godina za malinare i mnogi će vjerovatno odustati od proizvodnje", smatra Mahmutović.

Dodaje kako je pozitivno što je malina uvrštena u sistem poticaja, koji su već isplaćeni proizvođačima, ali ni to ne može da pokrije sve troškove koje imaju neposredni proizvođači.

Rusmir Salkić, jedan od proizvođača maline iz Bihaća, kaže kako ovih dana traje berba kasnih sorti maline i da je urod dobar.

"Međutim, s ovakvom otkupnom cijenom ne isplati se više baviti ovim poslom. Sačekaću do proljeća iduće godine, ako ni tada ne bude nekih promjena, preoraću malinjake i posaditi nešto drugo", istakao je Salkić. Prije dvije godine djelovalo je kako će se proizvodnja maline potpuno revitalizirati, kada je na području Unsko-sanskog kantona proizvedeno i na tržište plasirano oko 800 tona maline.

Ipak, daleko je to još od onih zlatnih godina kada je Unsko-sanski kanton proizvodio oko 3.500 tona, a posljednja dešavanja prijete da ponovo reduciraju, pa i ugase ovu vrstu proizvodnje. Zbog aktuelnih poteškoća brojni proizvođači malina već planiraju uništavanje svojih zasada i prelazak na neku drugu, unosniju poljoprivrednu proizvodnju.