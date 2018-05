Niska otkupna cijena gasi malinjake

BIHAĆ - Proizvodnja malina na području Unsko-sanskog kantona nalazi se pred gašenjem, a glavni razlog tome je niska otkupna cijena, izjavio je Emir Mahmutović, predsjednik Kantonalnog saveza proizvođača jagodičastog voća USK.

"U ovom trenutku najviša ponuđena otkupna cijena iznosi oko dvije marke i to je nedovoljno. Nažalost, teško je očekivati povećanje, a rentabilna cijena za proizvođače nikako ne bi trebalo da bude niža od tri marke po kilogramu", izjavio je Mahmutović.

Dodao je kako proizvođači malina na području USK mogu računati i na poticaje od strane Vlade USK u iznosu od 46 feninga po kilogramu, ali dodaje kako se ni na taj način ne može formirati rentabilna cijena.

"S ovakvim cijenama nije moguće podmiriti ni osnovne troškove proizvodnje, tako da sve više proizvođača uništava zasade ili se preorijentišu na drugu vrstu poljoprivredne proizvodnje", istakao je on.

Prema njegovim riječima, proizvođači su ostavljeni na milost i nemilost velikim otkupljivačima, koji su, kako tvrdi, na nivou cijele BiH postigli jedinstven dogovor u cilju postizanja ekstraprofita. Kaže kako su problemi s niskim otkupnim cijenama i proizvodnjom malina u USK započeli prošle godine, kada je ukupan obim proizvodnje smanjen za 30 posto u odnosu na 2016. godinu.

"Prognoze za ovu godinu nisu nimalo optimistične i ja očekujem da se proizvodnja malina prepolovi u odnosu na period od prije dvije godine. Znači, tada je proizvedeno rekordnih 4.000 tona, a ove godine ako se proizvede upola toliko biće dobro", rekao je Mahmutović.

Prema njegovim riječima, malinarstvo je na ovim prostorima od početka pogrešno razvijano, jer se insistiralo na uzgoju polke, a to je vrsta koja nikako ne može biti konkurentna ostalim vrstama maline. "Jednostavno, to je bila politika lokalnih općinskih službi i drugih organizacija koje su sarađivale s malinarima. Teško je reći da li je to bilo slučajno ili namjerno", kaže Mahmutović.

Proizvođač malina Edis Rasavac iz Sanskog Mosta kaže kako je već uništio šest dunuma zasada maline, te da na toj površini planira podići plantažu višanja.

"Proizvodnja malina postala je neisplativa. Štaviše, proizvođači su na gubitku. Kada platite berače, čija cijena je marka po kilogramu, te izmirite druge troškove proizvodnje, jednostavno ne možete ništa zaraditi", kaže Rasavac.