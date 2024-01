Niže cijene peleta u Republici Srpskoj

BANJALUKA, SRBAC Na tržištu Republike Srpske trenutno je velika ponuda peleta, a zbog blage zime potrošnja je manja, te je došlo i do pojeftinjenja, ali još niže cijene očekuju se i u narednom periodu, potvrdili su naši sagovornici.

Naime, kako je rekao Igor Andrić, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske, cijena po toni peleta kreće se od 400 do 500 KM, u zavisnosti od proizvođača.

"Negdje je čak moguće naći i ispod 400 KM, što, naravno, zavisi i od kvaliteta peleta", dodao je Andrić.

Prema njegovim riječima, većina proizvođača peleta izvozno je orijentisana, ali usljed energetske krize u zapadnoj Evropi nabavljene su velike količine i skladišta su puna.

"I zbog prethodne slabije zime nije došlo do potrošnje, tako da je sve to zajedno uslovilo nižu cijenu", pojasnio je Andrić.

Kada je riječ o ogrevnom drvetu, on kaže da je došlo do određenog pojeftinjenja, a u Srpskoj cijena palete iznosi od 180 KM do 210 KM.

Iz firme "Ensa BH" iz Srbca kazali su da su skladišta ovih preduzeća puna upravo zbog prošlogodišnje zabrane izvoza.

"Količine su se nagomilale zbog zabrane izvoza, a sad su magacini puni kod proizvođača, jer nemamo gdje sada da plasiramo te količine. U Srpskoj ima veliki broj proizvođača, a tržište je malo", kazali su iz ove firme.

Ističe da su sada cijene peleta iste kao i godinu dana ranije i iznose 560 KM za tonu.

"Mada od 1. marta idu vansezonske cijene, tada će doći do pada, ali ne znam još za koliko", istakli su iz ove firme.

Da su cijene peleta niže, potvrdio je i Darko Partalo, direktor kompanije "Drvoprodex" Banjaluka, koji je u razgovoru za "Nezavisne novine" kazao da je cijena peleta u odnosu na raniji period u padu za nekih 20 odsto.

"Trenutno nam je i manja proizvodnja, ali i u narednom periodu ocijenićemo tržište i, ako bude bilo potrebe, da dodatno spustimo cijene", kazao je Partalo i dodao da sve to rade s ciljem da povećaju prodaju, ali i da zadrže kupce.

"Nadam se da ćemo dostići one cijene peleta koje su prihvatljive našim građanima", kazao je Partalo i dodao da su sada cijena peleta u njihovoj firmi oko 390 maraka plus PDV za tonu peleta.

Iz firme "bioConcept" Novi Grad ističu da su i kod njih cijena peleta u padu te da su na lagerima velike količine.

"Kod nas je trenutno cijena peleta 450 KM sa prevozom, a šta će se dešavati u narednom periodu, veoma je teško reći, jer imamo velike količine peleta", istakli su iz ove firme.

Građani u Srpskoj su ovu vijest dočekali sa velikom radošću, jer, kako kažu, nakon svih poskupljenja sa kojima se suočavaju, ovo pojeftinjenje je vrlo značajno.

"S obzirom na to da je vrijeme promjenjivo, primorani smo da još koristimo grijanje, a mi se grijemo uz pomoć peći na pelet. Ovo pojeftinjenje će dobro doći, jer će građani moći da kupe pelet koji je jeftiniji nego inače", rekao je Saša. V.

Kako kaže, s obzirom na prethodne godine i ranije povećane cijene peleta, uvijek je dobro na vrijeme kupiti ogrev.

