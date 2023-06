Njemačka priznaje vozačke iz BiH, tek se očekuje odliv vozača

BANJALUKA, SARAJEVO - Nakon što je Njemačka odlučila da od 1. avgusta ove godine službeno prizna sve vozačke dozvole iz Bosne i Hercegovine, već se strahuje da će i preostali profesionalni vozači napustiti ovu zemlju.

Prema riječima Nikole Grbića, predsjednika Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS, ovo je velika katastrofa za BiH, pogotovo zato što se već neko vrijeme kuburi sa nedostatkom vozača.

"Nekih 15 do 17 zemalja nije priznavalo vozačke dozvole iz BiH pa su vozači, koji imaju ta državljanstva, masovno odlazili u Srbiju ili Hrvatsku, da bi dobili vozačke dozvole koje su priznate u Evropi. Naravno, to je bila izuzetno loša stvar za nas, jer su vozači na taj način odlazili, no ovo sada je već katastrofa", istakao je Grbić.

Inače, kako kaže, Njemačka potražuje oko 30.000 profesionalnih vozača. Do sada su u toj zemlji bile priznate samo vozačke dozvole B kategorije iz BiH, a od 1. avgusta

Njemačka će službeno priznati sve vozačke dozvole iz BiH, sa svim položenim kategorijama za putnička i teretna vozila.

"Tada će sa našom vozačkom dozvolom vozači moći da uđu u neku od firmi i odmah da sjednu da voze. To će tek biti loše, uzevši u obzir podatke da je oko 6.000 vozača već napustilo BiH", kazao je Grbić.

Ranije su, kako kaže, bili teži uslovi za vozače da idu u zemlje EU, jer su morali polagati KOD 95 ili mijenjati vozačke BiH za srbijanske ili hrvatske, dok će se sada, ističe, moći lako otići sa našom vozačkom dozvolom u Njemačku.

"Prijeti nam da ćemo doći u situaciju da neće imati ko da vozi", naglasio je on.

I Dejan Mijić, predsjednik Udruženja saobraćaja i veza pri Privrednoj komori RS, kaže da je sada ozvaničeno, no da je godinama unazad veliki odliv vozača.

"Već imamo problem, jer Nijemci godinama povlače veliki broj vozača, a to će se i nastaviti u narednom periodu", naglasio je Mijić.

No, on ističe da je potrebno hitno mijenjati zakonske regulative, kako bi školovani vozači mogli već sa 18 godina imati vozačku dozvolu.

"Ono što je naš najveći problem jeste to da se za zanimanja vozača školuju momci i djevojke koji nakon toga nemaju vozačku dozvolu. Oni dobiju diplomu vozača, a nemaju dozvolu i to treba hitno promijeniti, te je neophodno da se za vrijeme školovanja završi obuka te da se pripremi sve, kako bi mogli pri navršavanju 18 godina da polažu vozački ispit. Potrebno je ukinuti ta ograničenje te da se nakon navršenih 18 godina omogući polaganje vozačkih ispita za sve kategorije, a time bi se obezbijedilo da ljudi koji su se odlučili i usmjerili da budu vozači po zanimanju, mogu odmah početi da rade, a ne kao što je sad, da moraju nakon završene srednje škole čekati pet-šest godina da bi mogli ostvariti uslove za vozača", ističe Mijić.

Kako kaže, vozača sa D kategorijom je najteže dobiti, zato što njihovo školovanje najduže traje, te smatra da je apsurdno u ovom vijeku čekati da neko napuni 24 godine da bi bio vozač autobusa.