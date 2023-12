Njemački proizvođači najavili subvencionisanje kupaca njihovih električnih modela

Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz i BMW istupiće kako bi ispunili prazninu koju je ostavila njemačka vlada svojom odlukom da odbaci državno finansiranu šemu subvencionisanja kupaca električnih vozila.

Tokom prethodnih sedam godina, njemačka vlada je obezbjeđivala subvencije za kupce novih električnih modela od 6.750 evra, finansiranu djelimično od strane države i samih proizvođača, u zavisnosti od vrijednosti vozila koje se prodaje.

Međutim, ministar ekonomije Njemačke nije uključio ovaj sistem subvencionisanja 18. decembra u okviru zaključivanja budžeta za sljedeću godinu, nakon što je odluka vrhovnog suda o neiskorišćenim sredstvima za vanredne situacije u okviru pandemije probila rupu od šezdeset miliona evra u njegovom budžetu.

Sa druge strane, Volkswagen je prošlog utorka najavio da će u potpunosti samostalno nastaviti da daje subvencije od 6.759 evra svim privatnim kupcima koji su poručili svoje električne modele prije 15. decembra širom zemlje. Svi kupci koji su podnijeli zahtjeve za poručivanje ID. modela između prvog januara i 31. marta ove godine, dobiće 4.500 evra u okviru istog plana pomoći tokom kupovine, takođe.

Svi ljudi koji su poručili nove Audi modele takođe imaju sreće, jer je ovaj proizvođač potvrdio da će njihovi kupci nastaviti da dobijaju punu subvenciju ukoliko su svoje zahtjeve podnijeli prije 16. decembra, dok svoje isporuke mogu očekivati do kraja tekuće godine. Stellantis je požurio kako bi ispratio čitavu priču, najavljujući da će i on u potpunosti subvencionisati svoje kupce do 31. decembra, nakon čega će obezbijediti redukovanu novčanu pomoć za sva vozila registrovana do 29. februara.

Rojters ističe da će Mercedes-Benz takođe dodavati 6.750 evra subvencija za sve porudžbine koje su stigle svojim kupcima između 18.i 31. decembra ove godine. Od januara sljedeće, ovaj proizvođač će obezbjeđivati dio ove cifre svim svojim budućim kupcima.

Allgemener Deutscher Automobil-Club (ADAC), najveća evropska automobilska asocijacija, ističe da su električni automobili i dalje previše skupi u Njemačkoj kako bi subvencionisanje prestalo. Opozicioni konzervativci takođe su kritikovali odluku da se ovaj vid subvencionisanja prekine, ističući da će ona imati negativan uticaj na lokalne proizvođače automobila, koji se bore sa sverastućom konkurencijom u vidu američkih i kineskih brendova.

(Autoexclusive.rs/Autoblog.rs)

